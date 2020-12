Robotarm voor Prinses Máxima Centrum, met dank aan Tijn

Met de robotarm kunnen kinderen met een hersentumor gestuurd geopereerd worden. De operatierobot ondersteunt de neurochirurg om op een veilige manier tumorweefsel te verkrijgen voor diagnostiek. Zo kan het verloop van de hersen(stam)kanker bij kinderen beter in kaart gebracht worden.

Diverse basale en vitale functies worden aangestuurd vanuit de hersenstam. Functies zoals hartslag, ademhaling, bewustzijn en de verschillende hersenzenuwen. Omdat tumoren inde hersenstam diffuus in het normale weefsel groeien, is het niet mogelijk om ze neurochirurgisch te verwijderen. Daarnaast kunnen medicijnen vanuit de bloedbaan ook niet zomaar in de hersenen komen.

Operatie robotarm

Met de nieuwe robotarm kunnen nauwkeurig biopten uit diep gelegen hersenrtumoren bij kinderen genomen worden. Op termijn wordt het ook mogelijk om via de robotarm medicatie toe te dienen, direct in die diep gelegen tumoren. Hopelijk kan zo een effectievere behandeling met minder bijwerkingen ontwikkeld worden. Daarvoor worden de komende tijd diverse klinische studies met experimentele medicijnen, die tumorcellen met de robot-arm beter kunnen bereiken en vervolgens gericht kunnen bestrijden, uitgevoerd.

Voor het Prinses Máxima Centrum is de nieuwe operatie robotarm het nieuwste onderdeel van de operatiekamer van de toekomst. De verwachting is dat de neurochirurgen van het ziekenhuis de robotarm begin 2021 in gebruik kunnen nemen.

LAK. door Tijn

De aanschaf van de robotarm voor het Prinses Máxima Centrum wordt zoals gezegd gefinancierd door Stichting Semmy uit de opbrengsten van de actie ‘LAK. door Tijn’. Stichting Semmy zet zich sinds 2007 in voor fondsenwerving ten behoeve van het onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen.

De ongeneeslijk zieke Tijn Kolsteren (2010 -2017) werd in december 2016 wereldberoemd met zijn ‘Lak door’ actie voor het Glazen Huis. Hij wilde daarmee, zo vertelde hij de DJ’s in het Glazen Huis, 1000 euro ophalen voor kinderen die, net als hem, tegen hersenstamksanker vochten. Die 1000 euro werd ruim overtroffen – een understatement – en de teller eindigde uiteindelijk op bijna 1,2 miljoen. Dat geld was bedoeld voor het aanschaffen van een robot voor lokale behandeling van DIPG. Tijn overleed in 2017, zeven dagen voor zijn zevende verjaardag.

Best passende robotsysteem

Het Prinses Máxima Centrum heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het best passende robotsysteem. De keuze is uiteindelijk gevallen op een geavanceerd systeem dat aansluit op de aanwezige, MRI-gestuurde neuronavigatie.

Na intensief onderzoek door het Prinses Máxima Centrum viel de keuze op deze robotarm

Met de robotarm wordt de neurochirurg geholpen om nauwkeurig te navigeren. Dat verhoogt de efficiëntie en precisie van de operatie. De robot-arm kan niet alleen ingezet worden bij hersenstamksanker, maar ook tijdens operatie bij kinderen met andere hersentumoren.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van de precisie en efficiëntie van hersenoperaties. Zo werkt het UMC Utrecht aan een oplossing om AR-technologie, augmented reality, in te zetten tijdens hersenoperaties. Met automatisch gegenereerde hologrammen uit hersenscans moeten hersenoperaties preciezer, sneller, veiliger en minder belastend voor de patiënt gemaakt worden.