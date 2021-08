Robots helpen in apotheek en bereiden chemo in VUmc

In de apotheken van het Amsterdam UMC gaan robots de apothekers. Met de nadruk op ondersteunen, want de apothekersassistenten hoeven zich niet druk te maken over hun baan. De hulp van een robot maakt het werk voor hen alleen maar interessanter en afwisselender.

De cytostaticarobot zorgt met name voor verlichting van de zware, herhalende, handelingen die komen kijken bij het bereiden van chemokuren. Die arbeidsintensieve werkzaamheden leiden bij verpleegkundigen nogal eens tot klachten. Beide robots bevinden zich in de laatste testfase en zullen naar verwachting binnenkort, als eerste op de locatie VUmc, in gebruik genomen worden.

Robots ondersteunen en verlichten

De apotheekrobot wordt met name ingezet voor herhalende werkzaamheden, zoals het verzamelen en verpakken van medicijnen. “Onze apothekersassistenten krijgen nu meer tijd voor andere taken. Ze kunnen bijvoorbeeld bij de afdelingen langs gaan voor een opnamegesprek. Door een deel van hun werkzaamheden te automatiseren ontstaat daar meer ruimte voor”, vertelt ziekenhuisapotheker Koos Dijkstra. Een bijkomend voordeel is dat de medicatie die de apotheekrobot verzameld en verpakt, ook meteen voorzien wordt van een barcode en geregistreerd wordt in het elektronisch patiëntendossier.

Overigens levert de robot in de apotheek ook voordelen op voor het verpleegkundig personeel. “Zij hoeven straks nauwelijks nog medicatie voor hun patiënten uit te tellen en uit te zetten. Daarnaast hoeft de medicatie niet meer opgehaald te worden bij de apotheek maar wordt deze op elke afdeling bezorgd. En omdat de robot de medicatie per patiënt voor de komende 24 uur levert, is het niet nodig om een grote voorraad medicatie op de afdeling beschikbaar te hebben”, aldus Dijkstra.

De tweede robot is een aantal maanden uitgebreid getest en in juli officieel in gebruik genomen. De zogenoemde cytostaticarobot wordt ingezet voor de bereiding van chemo. Voor verpleegkundigen is een arbeidsintensief en zwaar proces. “De herhalende handelingen kunnen leiden tot klachten in armen en handen. Doordat de chemorobot de bereiding overneemt van de apothekersassistenten, zullen we aanzienlijk minder van deze klachten tegenkomen”, vertelt pojectapotheker Demelza Pourahmad. Daarnaast voert de robot het bereidingsproces uiterst precies uit, zodat er nauwelijks nog iets verspild wordt.

De chemorobot heeft al in meerdere ziekenhuizen, zoals het OLVG, zijn intrede gedaan. Het Amsterdam UMC is wel het eerste ziekenhuis in Nederland die een robot heeft die kan communiceren met het elektronische patiëntendossier. “Bij andere ziekenhuizen wordt er alleen naar de robot gecommuniceerd, maar bij ons ons communiceert de robot ook terug naar het patiëntendossier. Er is een koppeling gebouwd die dat mogelijk maakt. Daar zijn we ontzettend blij mee, dat scheelt veel extra handelingen”, aldus Pourahmad.