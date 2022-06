ROC van Twente: zorgtechnologie inbedden in lessen   

Iris Hudepohl is senior docent maatschappelijke zorg bij ROC van Twente en betrokken bij het integreren van zorgtechnologie in de lessen. “Wij willen dat de studenten zorginnovatie en -technologie als iets heel normaals zien”, vertelt ze in een interview op de website van Digitaal in de zorg. “Ik begin het eerste jaar altijd met een carrousel-les. Dan bestel ik een stuk of 15 zorgtechnologieën bij de Technologie & Zorg Academie (TZA), zet die in de klas en laat de studenten ervaren en ontdekken: Wat kun je ermee? Hoe krijg je het aan de praat? Dan zie je eigenlijk direct wel wie interesse in technologie en innovatie heeft en wie hierin wel of niet voorop zal gaan lopen.”

Zorgtechnologie vanzelfsprekend aanwezig in klaslokaal

In de lessen daarna is zorgtechnologie steeds vanzelfsprekend aanwezig. Twee jaar geleden was zorginnovatie en technologie nog een apart vak, maar nu is het vanzelfsprekend geïntegreerd in de lessen. Bij verpleegkundige handelingen krijgen de studenten bijvoorbeeld uitleg over slim incontinentiemateriaal.



Tijdens het vak communicatie worden ook communicatie-apps en het e-consult behandeld. Door de technologie toe te passen in lessen en te tonen, wordt het voor de leerlingen allemaal steeds vanzelfsprekender. Een ander belangrijk aspect voor de studenten, maar ook voor leraren en bestuur, is dat ze af en toe ook daadwerkelijk in de praktijk een kijkje in de keuken van een zorgorganisatie kunnen nemen. Zeker op het gebied van zorg en technologie is het belangrijk om interprofessionele contacten te leggen en dat gebeurt bij deze ROC natuurlijk volop.

VR-brillen demonstreren tijdens de les

De integratie van technologie in vrijwel alle lessen vraagt ook het nodige van de docenten. Het is ten slotte vaak een compleet nieuw onderdeel van hun vak. Iris Hudepohl : Daarom kunnen docenten mij vragen om mee te kijken hoe ze zorgtechnologie een plek in hun lessen kunnen geven.” Ze neemt de VR-bril als voorbeeld. “Ik ga dan eerst met de docenten om tafel. Om uit te leggen hoe de bril werkt en hoe je de bril aan een scherm koppelt. Maar ook om praktische tips te geven. Dat voorafgaand aan de les alle brillen opgeladen zijn bijvoorbeeld. Vervolgens maak ik de koppeling naar de les. Hoe kunnen we zorgen dat niet alleen de student met de VR-bril een leermoment heeft, maar ook de toeschouwers?”

Meerwaarde van zorgtechnologie zien

De studenten zijn goed te spreken over die technologische demonstraties en mogen zelf bijvoorbeeld ook af en toe zo’n VR-bril opzetten. Zowel het zelf ervaren van virtual reality, als zien hoe de ander ervaart zijn belangrijke leermomenten voor ze. In de praktijk moet er onderscheid gemaakt worden tussen affiniteit met technologie en digitale vaardigheden. “Dat zijn soms verschillende begrippen”, weet de gedreven docente. “OneDrive, het werken in de cloud en bijvoorbeeld de mogelijkheden van Word en Canva kennen de meeste studenten bijvoorbeeld nog niet. Aan deze zaken moeten we dan ook veel aandacht geven tijdens de lessen.”

Het V-model

Het ROC van Twente gaat bij de integratie van zorgtechnologie in de lessen uit van het V-model. Studenten die het heel leuk vinden, kunnen hun kennis verder verdiepen. Deze studenten kunnen het keuzedeel zorginnovatie en -technologie volgen om straks bij een organisatie een aanjagende rol te vervullen. Hier staat het verdiepende V-model centraal: Voorop lopen, Verbeteren, Voorlichten en Verbinden.

De opleiding maatschappelijke zorg biedt het verdiepende vak zorginnovatie en -technologie dit studiejaar (2021-22) voor het eerst als keuzedeel aan. “Maar liefst 15 studenten hebben het gekozen. Dat zijn dus studenten die echt die aanjagende rol willen gaan vervullen, ze hebben oprecht interesse in de verdiepingsslag. Dat vind ik een mooi aantal voor zo’n eerste jaar. En het stemt hoopvol voor de toekomst.”