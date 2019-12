Roep om minder basisartsen op te leiden wordt luider

Inmiddels schaart, naast KNMG, ook belangenvereniging De Geneeskundestudent zich achter het advies van het Capaciteitsorgaan, dat al sinds 2013 elke drie jaar oproept het aantal instromers van 2900 naar maximaal 2700 studenten te verlagen.

Het is voor het eerst dat De Geneeskundestudent het advies van het Capaciteitsorgaan steunt. Om de steun te benadrukken heeft de belangenvereniging een brief naar het Ministerie van VWS gestuurd waarin de capaciteitsproblemen worden geïllustreerd.

Te veel basisartsen, te weinig spesialisten

Nederland telt momenteel een ‘reservoir’ van 6800 basisartsen. Wanneer de instroom van nieuwe studenten niet verlaagd wordt, dan groeit dat reservoir in 2021 naar 7500, zo heeft het Capaciteitsorgaan beraamd.

De grote hoeveelheid basisartsen leidt volgens het Capaciteitsorgaan niet tot een verhoogde instroom bij vervolgopleidingen voor specialismen waar een tekort aan artsen is. Basisartsen kiezen daar eenvoudigweg niet voor, zo stelt het rapport. Er is met name meer behoefte aan sociale- en ouderengeneeskunde.

Meer aandacht voor specialisme opleidingen

Omdat het opleiden van meer basisartsen overduidelijk niet leidt tot het wegwerken van tekorten in deze geneeskundige specialismen moeten er volgens het Capaciteitsorgaan andere maatregelen genomen worden. Meer aandacht in de basisopleiding voor de genoemde specialismen waar een tekort aan artsen is, wordt daarbij genoemd.

“Met het verlagen van de instroom in de geneeskundeopleiding zal het aantal basisartsen langzaam afnemen en kan de kwaliteit van het geneeskundeonderwijs beter gewaarborgd worden, zonder dat we ons zorgen hoeven maken over een tekort aan artsen”, zo stelt het rapport van het Capaciteitsorgaan.

Lange wachttijden en verminderde kwaliteit

De Geneeskundestudent stelt in haar brief aan het Ministerie van VWS dat het grote aantal afstuderende basisartsen een negatief effect hebben. Zo moeten zeven op de tien geneeskundestudenten na het behalen van hun bachelor gemiddeld een half jaar wachten voordat ze met hun coschappen kunnen beginnen.

Daarnaast waarschuwt De Geneeskundestudent ook voor de verminderde kwaliteit van de artsenopleiding als het gevolg van het gebrek aan coschapplekken. Sommige faculteiten overwegen bijvoorbeeld het schrappen van de verplichting voor het coschap. Een zorgelijke ontwikkeling, zo stelt De Geneeskundestudent.