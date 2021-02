Roessingh zet sociale robots in: Pepper en Maatje

In Nederland zijn er ondanks de groeiende interesse en versnelling na de Covid-19 crisis naar schatting pas zo’n 300 sociale robots in de zorg aanwezig. De (sociale) robot is wel bezig met een opmars in de zorgsector. Eerst was er de knuffelrobot-zeehond en later de Zora-robot en robot Phi (bij Philadelphia Zorg). Ook in 2020 zijn zorgorganisaties samen met robotica-startups meerdere initiatieven begonnen.

Studie functionaliteiten robots

In het project Scotty (SoCial rOboTs to support rehabilitation Training and improve healthcare deliverY) wordt gewerkt aan de ontwikkeling en evaluatie van functionaliteiten. Voorbeelden zijn monitoring, training en sociale activering van en bij patiënten door de Pepper Robot. Deze robot wordt al in meerdere VVT-instellingen en ziekenhuizen ingezet.

Roessingh wil Pepper implementeren bij volwassenen op de afdelingen orthopedie, NAH en dwarslaesie. Nadat de twee robots zijn geprogrammeerd, worden ze uitgeprobeerd in de kliniek van Roessingh. Daar wordt onderzocht of Pepper zorgt voor:

Vermindering van de werklast van personeel

Gezondheidsverbetering van patiënten door meer zelfstandig oefenen en meer monitoring

Verbetering van de kwaliteit van zorg door continue feedback vanuit de patiënt.

Scotty is een project van Roessingh Research and Development, Blue Companion (Frankrijk) en Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Roessingh participeert regelmatig in onderzoeken en de ontwikkeling van innovaties die via RRD voorgesteld worden. Zo vindt er onderzoek plaats naar de inzet van Virtual Reality, activiteitenmonitoring en gamification.

Maatje: robot voor thuisrevalidatie

‘Maatje’ is een sociale zorgrobot die ingezet wordt als hulp bij thuisrevalidatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar die revalideren na kanker. Maatje is ongeveer 20 cm groot en beweegt als een klein mensje. De robot kan bewegingsoefeningen voor- en meedoen op muziek en heeft een sociale functie, doordat ouders en/of vriendjes hem real-time kunnen aansturen via het online platform.

In dit project wordt gebruik gemaakt van de expertise van Roessingh op het gebied van e-health. Roessingh, MST, Universiteit Twente en Deventer Ziekenhuis werken samen in een traject met beweegdoelen en gerichte oefeningen om de lichamelijke conditie en spierkracht te onderhouden. Daarna wordt het gebruik van Maatje twee weken in de praktijk getest met kinderen in de basisschoolleeftijd die bij Roessingh in behandeling zijn. Maatje wordt ingezet naast de reguliere zorg.

Maatje is een project van Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, MST, ZGT, Deventer Ziekenhuis, Reggeborgh Groep en Roessingh, Centrum voor Revalidatie.