Rolstoel snel gevonden met track-and-trace

Met het nieuwe hypermoderne track-and-trace systeem kunnen medewerkers met een slimme app in een handomdraai onder meer infusen en rolstoelen terugvinden. Maar ook andere getagde zaken verschijnen indien nodig op het scherm van de smartphone. Het systeem werd begin 2023 als pilot op de Kinderafdeling van het Vrouw Kind Centrum ingevoerd. Daar zijn inmiddels al meer dan 100 apparaten van een locatietag voorzien. In de loop van 2023 hebben andere verpleegafdelingen zich bij deze grote track-and-trace operatie aangesloten en per 1 juni is het systeem officieel breed uitgerold.

Exacte locatie op smartphone

Verplaatsbare medische apparatuur zoals infuuspompen, rolstoelen, bloeddrukmeters en bedden worden door zorgverleners en opgenomen patiënten de hele dag door gebruikt en liggen daardoor steeds op een andere plek. Dit kan soms betekenen dat dat de exacte locatie van een apparaat of hulpmiddel onbekend is. Léon Noorduin, teamleider Medisch Technologisch Beheer en initiatiefnemer van het systeem in Nij Smellinghe vertelt op de website van het ziekenhuis: “Zoeken naar apparatuur is zonde van de waardevolle tijd die je als verpleegkundige aan patiëntenzorg wilt besteden. Bewezen is dat dit track-and-trace-systeem in ieder geval dertig minuten zoekwerk per dag bespaart.”

Track-and-trace trending in ziekenhuizen

Track-and-trace is technisch natuurlijk al ruim 15 jaar mogelijk. Het wordt bijvoorbeeld al jarenlang gebruikt in grote magazijnen maar ook om een pakketje met je product dat je bij een webwinkel hebt gekocht te volgen. Ziekenhuizen zijn hier echter nog niet zo lang mee bezig. Maar daar is wel opvallend snel verandering in aan het komen. De reden is simpelweg dat het zeer handig is als je producten, hulpmiddelen of materialen met een klik op je smartphone terug kunt vinden.

Bij OLVG zijn ze bijvoorbeeld ook al een aantal jaren bezig met een efficiënt tracking-and-tracing systeem. En dat hebben ze uiteindelijk gevonden door een vernieuwend concept te introduceren. OLVG en Philips zetten in dit ziekenhuis namelijk in op een agnostisch IT-platform, dat geïntegreerd wordt in de huidige werkprocessen en breder focust op logistiek. Het gaat om een toepassing die niet alleen het zoeken naar medische apparatuur kan vereenvoudigen. Dit systeem laat niet alleen een ‘dot-on-the-map’ zien maar maakt het ook mogelijk om, dankzij datapunten, context toe te voegen waar bijvoorbeeld ook operationele informatie uit slimme apparatuur onderdeel van kan zijn.

Locatietag

Voor de afdeling Medisch Technologisch Beheer is van Nij Smellinghe is het nieuwe track-and-trace-systeem Amy volgens betrokkenen een uitkomst. Noorduin: “Onze afdeling onderhoudt en repareert medische apparatuur. Het scheelt tijd dat we niet meer hoeven te zoeken naar een rolstoel om deze bijvoorbeeld opnieuw te keuren. Dankzij dit track-and-trace systeem lopen we er namelijk zo naar toe en dat maakt ons werk een stuk makkelijker.”

Het track-and-trace systeem bij Nij Smellinghe onderscheidt zich van andere systemen met een app, waarin je op een plattegrond de exacte locatie van de medische apparatuur of hulpmiddelen kunt zien. In andere systemen wordt nog vaak alleen maar een ruimte- of kamernummer getoond, die vervolgens niet altijd even makkelijk te vinden is. De app Amy laat echter zeer precies de exacte locatie zien van apparatuur, mits deze natuurlijk is voorzien van een locatietag. Op die manier is zelfs een zoekgeraakte bloeddrukmeter in een handomdraai gevonden!