Ron Roozendaal co-voorzitter Europese eHealth Netwerk

Ron Roozendaal zal zich samen met de Europese Commissie gaan inzetten om de impact van het eHealth Netwerk binnen de EU lidstaten te vergroten. Dit netwerk is het platform waar de lidstaten van de EU samenwerken aan grensoverschrijdende digitale uitwisseling van zorginformatie.

Samenwerking via eHealth Netwerk

Zo werd de afgelopen maanden het project ‘European Federated Gateway Service’ opgeleverd. Via die service kunnen de zogenoemde corona-apps van de verschillende lidstaten met elkaar communiceren. Deze snelle Europese samenwerking zorgt voor een verlaging van het besmettingsrisico. De Gateway Service maakt het namelijk mogelijk om meldingen in CoronaMelder te ontvangen wanneer je te lang in de buurt van een besmette persoon uit een ander land bent geweest.

Het implementeren van Europese zorgdiensten met behulp van een Nationaal Contact Punt voor e-health. is een ander lopend project. Met dit initiatief kunnen zorgprofessionals, met toestemming van de patiënt, patiëntsamenvattingen digitaal ophalen van patiënten uit EU-lidstaten die in Nederland ongepland zorg nodig hebben.

In zijn rol als co-voorzitter van het Europese eHealth Netwerk gaat Ron Roozendaal ervoor zorgen dat projecten als deze succesvol verlopen. Daarom zal hij onder andere erop toezien dat duidelijke afspraken gemaakt worden over Europese eenheid van taal en techniek.

Ron Roozendaal studeerde Bestuurlijke Informatica aan de Universiteit van Twente, gevolgd door een studie Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. In 2010 trad hij als CIO in dienst bij het Ministerie van VWS. Op dit moment bekleed hij binnen VWS de functie van Directeur Informatiebeleid en CIO.

Eerder dit jaar was hij als opdrachtgever betrokken bij de ontwikkeling van CoronaMelder en verdere digitale ondersteuning bestrijding Covid-19 en opdrachtgever Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.