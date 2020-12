Rond De Tafel over werkplezier met digitale zorg

Aan bod komen onderwerpen als hoe technologie ervoor kan zorgen dat zorgprofessionals meer tijd krijgen voor fysiek contact met patiënten. Maar ook de vraag hoe technologie zo ingezet moet worden dat verpleegkundigen het plezierig vinden én er tijd mee kunnen besparen. Iedereen die de Rond De Tafel sessie wil volgen kan zich hier registeren voor deelname.

Plenaire Rond De Tafel sessie

De plenaire Rond De Tafel sessie start om 13u30. In deze vijf kwartier durende interactieve sessie wordt gesproken over de vraag hoe we digitale zorg samen, blijvend en functioneel kunnen toepassen in de zorg. Daarbij zullen de volgende vragen en onderwerpen aan bod komen:

Welke mogelijkheden kunnen we nu al werkelijk toepassen in de zorg?

Hoe benutten we innovaties die we tijdens corona versneld ervaren?

Wat en wie hebben we nodig om de verandering te laten slagen?

Welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig ?

Hoe organiseer je samenwerkingen?

En wat gebeurt er als de patiënt het keuzerecht op digitale zorg krijgt?

Wilt u met uw organisatie bijdragen aan een van de dialogen? Of heeft u vragen die we kunnen behandelen? Neem hiervoor dan contact op met Irene Heikens via [email protected]

Vijf zijsessies

Na de plenaire sessie starten om 15u00 een vijftal, gelijktijdige, zijsessies. Het doel van deze sessies is dat iedereen met concrete mogelijkheden c.q. handvatten de volgende dag ermee aan de slag kan gaan.

De interactieve sessie ‘Meer zorgpersoneel met plezier aan het werk: skills matching met technologie’ wordt verzorgd door onderzoekswetenschappers Elsbeth de Korte (sr.) en Irene Niks van TNO, Work Health Technology. Het personeelstekort in de zorg is tijdens de coronacrisis nog nijpender geworden dan het al was. Het Transferpunt Zorg en Welzijn helpt daarom werkzoekenden in de Metropoolregio Amsterdam, op basis van hun skills, aan een baan in zorg en welzijn. Deelnemers aan deze sessie worden gevraagd mee te denken over zaken als werkplezier en het goed laten landen van technologie.

Om de zorg betaalbaar en bemensbaar te houden, is inzet van slimme, schaalbare technologie onmisbaar. Mede gedreven door de coronacrisis, groeit de interesse in digitale oplossingen snel bij zorgprofessionals, patiënten en zorgorganisaties. De vraag is welke technologie de zorg van vandaag en morgen gaat veranderen. Tijdens de zijsessie ‘4Digitalisering in de zorg: Sleutels voor succesvolle zorgvernieuwing’ gaat Sjoerd Emonts, co-auteur van Zorg Enablers, met de deelnemers aan deze sessie in gesprek over sleutels voor succesvolle zorgvernieuwing en over hoe je nu concreet aan de slag gaat met digitalisering.

Lea Bouwmeester, Sabine Pinedo, Geert-Jan van Hal, Patricia Vlasman, Jeroen Kemperman en Chris Flim VWS verzorgen de zijsessie ‘Keuzerecht voor digitale zorg – deel 2 – (LIVE)’. Hierin wordt de enorme vlucht besproken die de digitalisering in de zorg tijdens de coronacrisis genomen heeft. En, belangrijker nog, hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen in de toekomst kunnen blijven kiezen voor digitale zorg. Daarbij mag zeker niet voorbij gegaan worden aan het feit dat digitale zorg geen alternatief voor álles is. Het is wel een verrijking die door velen gewaardeerd wordt en die zorgt voor meer grip op het leven.

Ervaringsdeskundige & sociale robotica expert Xenia Kuiper verzorgt de zijsessie ‘Wat je altijd al wilde weten over sociale robots in de zorg’. Deelnemers kunnen Xenia bijna letterlijk het robot-hemd van het lijf vragen over sociale robots in de zorg. Wat zijn de voordelen van robotica? Wat kost het? En hoe begin je? Dit zijn maar een paar voorbeeldvragen die Xenia zal beantwoorden.

Tot slot gaat van Suzanne Verheijden van Buro Strakz met haar zijsessie ‘Hoe neem je medewerkers mee in digitalisering?’ in op de pijn- en aandachtspunten voor digitalisering in de praktijk en geeft ze een aantal waardevolle tips en trucs.