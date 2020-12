Ruim twee derde Nederlanders positief over PGO

De deelnemers gaven drie belangrijke redenen om met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) aan de slag te gaan. Het zelf kunnen inzien van meditatiegegevens, het zelf kunnen kiezen welke zorgverleners informatie kunnen zien en het beveiligen van deze gegevens.

MedMij bestuurder Ronald Gorter, directeur bestuurder Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie, bestuurder Zorg en Zekerheid Henk Gerla en Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal van VWS spraken tijdens het evenement over de de doelen van MedMij en PGO on Air. Zij werken vanuit een gecombineerde visie aan de invoering van persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Gecontroleerde MedMij livegangen

Met een PGO kunnen alle Nederlanders vanuit Privacy by Design echt eigen regie over de eigen gezondheidsgegevens krijgen. Een beweging waarmee volgens de deelnemers aan deze discussie ook belangrijke stappen naar het betaalbaar houden van de zorg gezet worden.

Aan de orde kwamen ook de verwachtingen met betrekking tot de uitwisseling van huisartsgegevens via PGO’s vanaf 1 januari 2021. Daarmee wordt nu al volop getest via zogenoemde gecontroleerde livegangen (GLG’s). Mariëtte Willems, huisarts die namens OPEN/LEGIO deelnam, Kelly Peters, regionaal projectleider bij OPEN spraken met dagvoorzitter Tom Jessen over hun hoge verwachtingen over de mogelijkheid die de digitale uitwisseling van huisartsengegevens voor zowel huisartsen als patiënten gaat bieden.

Na gecontroleerde livegangen van de digitale gegevensuitwisseling tussen apotheken en patiënten is het verzamelen van gezondheidsgegevens in een PGO dit jaar ook in diverse huisartsenpraktijken getest. Zo konden patiënten van diverse huisartsenpraktijken in Oosterhout en Lent (regio Nijmegen) deze herfst als eersten in Nederland hun huisartsgegevens verzamelen in een PGO.

70 procent bevolking positief over PGO

Tijdens het online event werd door Marc van Dijk, algemeen manager MedMij en Marcel Heldoorn, manager Digitale Zorg Patiëntenfederatieook gesproken over wat zorgverleners en patiënten van PGO’s vinden.

Onderzoek heeft aangetoond dat meer dan de helft van de zorgverleners en al ruim 70% van de Nederlanders positief is over het gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Vanuit MedMij zal de komende tijd continu gewerkt worden aan het stimuleren van het kennen, kiezen en gebruik van PGO’s.