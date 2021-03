Rustgevende filmbeelden maken MRI-scan prettiger

Patiënten die een MRI-scan moeten ondergaan liggen doorgaans tussen de 20 en 40 minuten in de scanner. Door het lawaai van de magneet en het uiterst langzaam door de tunnel van de scanner geschoven worden, verliezen patiënten soms het tijdsbesef. In sommige gevallen worden patiënten zo onrustig dat een lichte verdoving toegediend moet worden om het onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren.

Afdelingshoofd Cor Ritmeester vermoedt dat die verdovingen dankzij de nieuwe MRI-scanner met Ambient Experience nu niet meer nodig zullen zijn. “Ook voor kinderen wordt het onderzoek in het grote, lawaaiige apparaat veel minder intimiderend”, aldus Ritmeester.

Film kijken tijdens de MRI-scan

Wanneer een patiënt in de nieuwe MRI-scanner onderzocht gaat worden, kan hij of zij vooraf een bepaald filmthema, zoals een ballonvaart, ruimtereis, oceaan of panda, kiezen. Bij het binnenschuiven van de tunnel worden de filmbeelden direct getoond. De beelden worden afgespeeld op een beeldscherm dat via een spiegel in de MRI-tunnel gereflecteerd wordt.

“Je ziet daardoor niet meer dat je de tunnel in gaat. Wat de patiënt ook ziet, door middel van een teruglopende balk, is de resterende tijd van het onderzoek. Als je weet wat je kunt verwachten, is het makkelijker om stil te blijven liggen”, vertelt Ritmeester.

De werking van de nieuwe MRI-scanner verschilt niet van zijn voorgangers. Wel is het apparaat weer verder doorontwikkeld waardoor hij sneller en gebruiksvriendelijker is. Ook is de tunnelopening met 70 centimeter ruim 15 procent groter geworden.

De doorontwikkeling van MRI-technologie richt zich naast het verbeteren van de kwaliteit van een MRI-scan vooral ook op het verbeteren van de ervaring voor patiënten. Snelheid is daarbij een belangrijke factor. Voortgangsinformatie en rustgevende beelden kunnen ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ervaring die patiënten tijdens een MRI-scan opdoen.

Lovende reacties patiënten

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft op de lokatie Dordwijk een van de twee aanwezige MRI-scanners vervangen door de nieuwe Philips MR Ingenia Ambition 1.5T met Ambience Experience. De andere MRI-scanner, en die van de lokatie Zwijndrecht, bieden die ervaring nog niet.

Dat heeft te maken met het feit dat die scanners nog niet aan vervanging toe zijn, maar ook omdat voor verschillende MRI-onderzoeken ook verschillende scanners, met andere magneetsterktes, nodig zijn. De reacties van patiënten die de nieuwe MRI-scanner wel al ervaren hebben, zijn lovend.