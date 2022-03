’s Heeren Loo laat cliënten meer bewegen met interactieve speelmuur

Hoe de speelmuur volgens ’s Heeren Loo werkt: ‘Doe het licht uit, tover met de X-Wall een kamerbrede projectie op een kale witte muur en vraag twee mensen met een verstandelijke beperking of ze zin hebben in een spelletje. Gegarandeerd dat ze de tijd van hun leven hebben. Voor elk niveau en wens is een leuk spel te vinden. Zo kun je rekensommen maken, leren spellen maar ook samen een potje voetballen.’

De aanschaf werd mogelijk dankzij een legaat (een testamentair toegewezen bedrag), vertelt Johan Elbers, beleidsmedewerker van het Innovatielab van woonzorgpark Groot Schuylenburg. “Daar zijn we heel dankbaar voor, want vanuit de reguliere zorgbudgetten kunnen dit soort innovatieve toepassingen niet worden bekostigd.”

Magisch effect speelmuur

Elbers stelt dat de speelmuur een magisch effect heeft op de doelgroep van het woonzorgpark, die van nature meer moeite heeft om in actie te komen. “De toepassing stimuleert cliënten spelenderwijs om te gaan bewegen en leren. De spellen worden afgesteld op het juiste niveau en de feedback wordt op het juist moment gegeven. Zo wordt leren, spelen en bewegen een hartstikke leuke bezigheid.”

Dat is ook te zien als speelmuur staat opgesteld, schetst Elbers. “Niet alleen de cliënten voelen zich aangetrokken tot de speelmuur, ook zorgbegeleiders en verwanten gaan spontaan een potje meedoen.” Op 1 april wordt de speelmuur officieel in gebruik genomen, waarbij wegens corona nog en beperkt publiek is uitgenodigd. Het is wel de bedoeling dat op korte termijn iedereen die zorg ontvangt van het woonzorgpark de mogelijkheid krijgt om kennis te maken met de X-Wall speelmuur.

Emancipatie en participatie

’s Heeren Loo investeert in initiatieven die bijdragen aan de emancipatie en participatie van cliënten, waaronder de Academie voor Zelfstandigheid en het Expertisecentrum Advisium. Aan het expertisecentrum zijn ruim duizend medische, paramedische en gedragswetenschappelijke specialisten verbonden.

Vorig jaar zomer kwam de zorgaanbieder met een digitale strategie waarin de visie centraal staat dat digitalisering en innovatie niet alleen kansen in de zorgsector bieden, maar noodzakelijk zijn. Deze digitale strategie moet ertoe leiden dat digitalisering in de haarvaten van zorg en bedrijfsvoering komt te zitten. Zo worden digitale integraties integraal onderdeel van het zorgproces, in plaats van dat ze erop gelegd worden.

