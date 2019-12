’s Heeren Loo, Mentech starten pilotstudie herkennen onbegrepen gedrag

De deelname aan het HUME-project levert naar verwachting op termijn nieuwe inzichten in de oorzaken van spanningsopbouw. Hierdoor wordt het mogelijk om gerichter interventies in te zetten om de spanningsopbouw te verminderen, of zelfs te voorkomen.

Mentech Innovation heeft de HUME ontwikkeld. Dit is een digitaal systeem dat emoties meet bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie, zoals stress, verdriet, blijdschap en pijn. Met behulp van sensorinformatie wordt spanning en spanningsopbouw in het menselijk lichaam gemeten.

Slimme algoritmen

De HUME maakt gebruik van slimme algoritmen om emoties eenduidig en nauwkeurig te herkennen. De sensoren zitten bijvoorbeeld in een meetband om de arm. Via een app ‘leest’ de ouder, de persoonlijk begeleider of de zorgverlener gevoelens van bijvoorbeeld verdriet of woede. Deze vroegtijdige herkenning leidt tot passende interventies. Er wordt daardoor meer ‘zorg op maat’ geboden.

Een voorbeeld van een praktische toepassing is een stoplichtfunctie op een telefoon. Deze waarschuwt de zorgverlener tijdig wanneer er spanningsopbouw optreedt. Het vroeg herkennen van emoties versterkt bijvoorbeeld ook de vertrouwensband tussen een cliënt en zijn/haar omgeving.

‘Zorg-, verzuimkosten omlaag’

’s Heeren Loo en Mentech Innovation willen met deze eenjarige pilotstudie vooral de zelfregie en de kwaliteit van leven en geluk van mensen met een verstandelijke beperking vergroten en hen hierin ook een stem geven.

Daarnaast verwachten beide organisaties dat op termijn de zorgkosten en verzuimkosten verlaagd kunnen worden. Het zichtbaar maken van onzichtbare emoties leidt tot vroegtijdige signalering van de spanningsopbouw en daardoor is een betere regulering van het gedrag mogelijk. Dit leidt uiteindelijk tot minder stress bij zowel de cliënt als de zorgverlener.