Saltro, Arts en Zorg vernieuwen diagnostische samenwerking

Arts en Zorg is een landelijke organisatie van ruim 20 geïntegreerde eerstelijns gezondheidscentra waarin huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en psychologische zorgverleners samenwerken. Het doel is laagdrempelige zorg dicht bij de patiënt te bieden, afgestemd op de zorgvraag uit de wijk. Samen willen Arts en Zorg en Saltro nieuwe invulling geven aan hun ambitieuze doelstellingen, waarbij de patiënt samen met de huisarts de regie voert over het diagnostische proces.

De afgelopen zes jaar werkten beide partijen al intensief samen, waarbij de doktersassistent van Arts en Zorg de bloedafname uitvoert en Saltro het diagnostisch proces verzorgt. Begin 2019 is de samenwerking uitgebreid naar GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA), zusterorganisatie van Arts en Zorg, waar huisartsenzorg aan asielzoekers wordt verleend. Beide samenwerkingen worden per 1 januari 2020 gecontinueerd.

Patiënt centraal

De patiënt staat centraal in de samenwerking om de diagnostiek en zorg te optimaliseren, stelt medisch directeur bij Arts en Zorg Sietsma: “Wanneer de huisarts lab diagnostiek aanvraagt bij een patiënt, dan kan de assistente direct het bloed afnemen. Dit wordt als goede service ervaren, temeer omdat de uitslag van het onderzoek door goede afstemming met Saltro zeer snel (digitaal) beschikbaar is voor de patiënt.”

Esther Talboom-Kamp, bestuursvoorzitter bij Saltro, voegt hieraan toe: “Het doel is om de patiënt integrale zorg en diagnostiek dichtbij de patiënt te bieden. Daarbij zetten we in op innovatieve digitale oplossingen.”

In de afgelopen jaren heeft Saltro diverse vernieuwingen uitgerold. Daaronder het Uitslagenportaal, een digitaal platform waar labresultaten snel en voorzien van duiding en behandeladvies beschikbaar zijn voor zorgvragers. Of Directlab, een digitale dienst waarmee mensen zichzelf thuis betrouwbaar kunnen testen op een soa. Vooral jongeren gebruiken deze dienst steeds meer.

Verder is GezondheidsLab opgezet in samenwerking met ziekenhuizen en huisartsen in Utrecht stad. Patiënten kunnen er op afspraak, dichtbij huis en tijdens één bezoek, zonder wachttijden alle vereiste diagnostische onderzoeken ondergaan – een vernieuwende vorm van one stop diagnostiek en anderhalvelijnszorg.

Saltro onderdeel van Unilabs

Diagnostische kenniscentrum Saltro maakt vanaf 1 januari 2020 deel uit van Unilabs, zo werd afgelopen november bekend. Deze Europees marktleider in diagnostiek heeft laboratoria in 12 landen, 12.000 medewerkers en ruim één miljard euro omzet. Saltro kiest voor de krachtenbundeling om te kunnen blijven investeren in innovatie, zodat zorgverleners beter kunnen worden ondersteund en aanvragers door slimme technologie en e-health meer regie krijgen over hun gezondheid en zorg. Dat vertelt bestuursvoorzitter Esther Talboom-Kamp in de eerstvolgende editie van ICT&health, die later in december verschijnt.