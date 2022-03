Samen werken aan arbeidsbesparing door zorginnovaties

In 2018 vatten tanteLouise-bestuurders Conny Helder (nu VWS-minister voor langdurige zorg en sport) en Jan-Kees van Wijnen het plan op om arbeidsbesparende zorginnovaties structureel in te zetten. Hieruit volgde het programma Anders werken in de zorg, dat vanaf het begin is ontwikkeld met andere ouderenzorgaanbieders in de regio West-Brabant.

Toekomstbestendige dienstverlening

“De noodzaak werd direct breed gevoeld”, vertelt Ron Axt, bestuurder van zorgaanbieder Groenhuysen (regio Roosendaal). “Het vraagstuk hield ook ons al langer bezig. Het programma Anders werken is de sleutel om de dienstverlening voor onze cliënten toekomstbestendig te maken. En regionale samenwerking daarin betekent dat je als zorgaanbieder niet voor iedere innovatie een pilot hoeft op te starten. Je maakt gebruik van de ervaringen en bewezen effectiviteit van een pilot die een collega-organisatie heeft opgestart. Dat geeft snelheid.”

Input komt onder andere van het Care Innovation Center: een open netwerk dat innovatieve mogelijkheden onder de aandacht brengt bij de aanbieders en bruggen slaat tussen studenten, ondernemers en zorginstellingen. Daarmee verbindt het centrum bestuurders en medewerkers op het thema innovatie, stelt Axt.

De partijen die elkaar vonden in Anders werken in de zorg hebben contact gezocht met kenniscentrum Vilans, omdat ze willen waarborgen dat de innovaties die ze overwegen te omarmen goed beoordeeld worden.

Besparingspotentieel zorginnovaties

“Hierbij kijken we ook naar het besparingspotentieel van een innovatie als die landelijk wordt geïmplementeerd in de ouderenzorg”, zegt Van Wijnen. “Goede onderbouwing helpt om koudwatervrees bij aanbieders te ondervangen als zij zich afvragen ‘Wat levert het mij op?’. Bovendien kun je zo als samenwerkende partners met een goed onderbouwd verhaal inkoopkracht organiseren voor de startups en scale ups die in het ontwikkelen van innovatieve zorgtechnologie een belangrijke rol spelen. Als hun product echt waardevol is, kunnen zij het meteen bij veel aanbieders van ouderenzorg aanbieden.”

