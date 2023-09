Samenwerken leidt tot toptechnologische regio

Deze week startten vier onderzoekers met het Reggeborgh Research Fellowship: een driejarig onderzoeksprogramma voor medisch technologisch toptalent in Twente. Getalenteerde technisch geneeskundigen voeren toegepast wetenschappelijk onderzoek uit binnen één van de Twentse topklinische ziekenhuizen.

“Het fellowship biedt getalenteerde onderzoekers een unieke positie om binnen hun expertisegebied gecoacht te worden door professionals én ondernemers en aan de slag te gaan binnen de twee topziekenhuizen in Twente”, aldus Mirre de Noo, directeur Reggeborgh Medical.

Research fellows

De research fellows onderzoeken praktische innovatieve oplossingen om de ziekenhuiszorg te verbeteren. Dieuwke van Dartel, Mattiènne van der Kamp, Jaimy Simmering en Emilie Klaver zijn deze week begonnen met dit op maat gemaakt opleidings- en ontwikkelprogramma.

Tijdens hun fellowship worden zij niet alleen individueel begeleid binnen hun onderzoek, maar volgen zij ook gezamenlijk een coachingsprogramma zodat zij zich professioneel verder kunnen ontwikkelen.

Samenwerken in research

De zorgvraag neemt toe, de middelen zijn beperkt en ook in Twente hebben ze te maken met een krimpende beroepsbevolking. De zorg staat voor een grote opgave. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Ook zal de zorg slimmer en innovatiever ingericht moeten worden. Medische technologie kan daarbij helpen. Medisch technologische innovaties maken snellere diagnostiek, complexere ingrepen en zorg op afstand mogelijk.

“Met het fellowship kunnen we nu en in de toekomst hoogwaardige en innovatieve zorg blijven aanbieden aan patiënten in de regio”, zegt bestuurslid MST Miriam Vollenbroek-Hutten. “Wetenschap en innovaties dragen bij aan de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de medische zorg. In Twente maken we het verschil door met dit fellowship te investeren in zorg, technologische innovatie en talentvolle jonge mensen. Dat is goed voor de zorg, voor onze patiënten én voor Twente”, voegt Ad Claassen bestuursvoorzitter medische staf ZGT en chirurg toe.

Digitale samenwerking

In Nederland wordt op meerdere fronten samengewerkt om de druk op de zorgvraag te verminderen. Zo heeft onlangs Deloitte, in samenwerking met Google en zorgverleners, het Pragmedic-platform ontwikkeld en gelanceerd.

Het doel van dit platform is volgens Deloitte om digitale samenwerking in de zorgketen te verbeteren, data beschikbaar te maken voor alle relevante partijen en om innovatie te stimuleren. Zo moet onder andere het opschalen van digitale toepassingen zoals e-health en digitale data-uitwisseling worden ondersteund.