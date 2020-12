Samenwerking Amstelland en A’dam UMC voor nieuw EPD

Omdat beide ziekenhuizen straks met hetzelfde EPD werken wordt met deze samenwerking ook het uitwisselen van medische dossiers een stuk eenvoudiger. Daarbij wordt wel benadrukt dat de dossiers van gezamenlijke patiënten strikt gescheiden blijven. Alleen wanneer een patiënt daarvoor toestemming geeft, zoals dat nu ook al geregeld is, kunnen artsen van het ene ziekenhuis inzage krijgen in het medisch dossier van de patiënt in het andere ziekenhuis.

De overstap naar een nieuw EPD betekent voor de medewerkers van Ziekenhuis Amstelland dat ze voor veel van hun dagelijkse werkzaamheden een nieuwe manier van werken moeten aanleren. De medisch specialisten zijn dan ook nauw betrokken geweest bij het aangaan van deze samenwerking.

Stap vooruit met nieuw EPD

Om de overstap naar het Epic voor te bereiden en uit te voeren is een speciaal projectteam opgericht. “De onderlinge samenwerking die er al is met Amsterdam UMC op het gebied van zorgherschikking kan nu in de overdracht van patiënteninformatie beter ondersteund worden. En doordat Amsterdam UMC ook een innovatieve werkplek-structuur gaat leveren zetten we, als kleinschaliger regioziekenhuis, op ICT gebied flinke stappen vooruit. Daar ben ik zeer enthousiast over”, aldus Esther Agterdenbos, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland.

“In de zorg worden ICT uitdagingen groter en steeds meer investeringen zullen nodig zijn. Denk onder andere aan ICT-ondersteuning bij zorg thuis, gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en artificial intelligence”, zo vervolgt Esther.

UMC’s in de lead bij regionale samenwerking

Het initiatief tot de samenwerking op het gebied van EPD’s is in lijn met afspraken die vorig jaar gemaakt zijn tussen de minister van VWS en de umc’s. “Afgesproken is dat wij (de umc’s, red.) de verantwoordelijkheid nemen voor samenwerking in de regio én dat we bijdragen aan goede gegevensuitwisseling met andere zorginstellingen”, vertelt Frida van den Maagdenberg van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC.

“Het grote voordeel dat beide ziekenhuizen gebruik maken van Epic is dat informatie altijd op het juiste moment beschikbaar is, zodat artsen een compleet beeld hebben van de patiënten die zij gezamenlijk behandelen. Bovendien zullen het onderhoud van- en vernieuwingen in het EPD-systeem door Amsterdam UMC worden gedaan. Wij liften dus mee op innovaties die daar al voor alle specialismen worden geïmplementeerd. We hebben natuurlijk ook een stem in de inzet van toekomstige wijzigingen, zodat voor Ziekenhuis Amstelland specifieke applicaties ook doorgang kunnen vinden”, aldus Wik Ten Holt die als cardioloog betrokken was bij het samenwerkingsproject.

De afgelopen tijd zijn meer ziekenhuizen, zoals het Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente, een samenwerking gestart waarbij ze samen kiezen om hetzelfde EPD te gaan gebruiken.