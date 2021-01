Samenwerking Bernhoven en Siemens voor laboratoriumdiagnostiek

Laboratoriumdiagnostiek is aan het veranderen. Denk aan ontwikkelingen als digitalisering, robotisering, zelf testen, eigen regie op gezondheid en bekostiging van de zorg. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het diagnostisch landschap en de sector sterk verandert. Met de samenwerking willen Bernhoven en Siemens Healthineers hierop inspelen.

“Het aangaan van een langdurig partnership met een medtech partner als Siemens Healthineers geeft ons de innovatiekracht om ons analyseproces verder te optimaliseren. Bernhoven volgt al enige jaren een koers van toekomstbestendige zorg waarbij we door in te zetten op kwaliteit de zorg ook toegankelijk en betaalbaar willen houden. Dit partnership is een volgende stap in die transitie”, vertelt Geert van den Enden, algemeen directeur Bernhoven.

Samenwerking laboratoriumdiagnostiek

In de hernieuwde samenwerking die voor de duur van vijftien jaar is overeengekomen, zal Siemens Healthineers een bijdrage leveren aan het analyseproces, de automatisering en de digitale infrastructuur van het laboratorium. Een voorbeeld van de automatisering en het versnellen van de laboratoriumdiagnostiek is de volautomatische labstraat die Saltro ruim anderhalf jaar geleden in gebruik nam.

Voor zover dat mogelijk is, streven Bernhoven en Siemens ernaar de laboratoriumdiagnostiek zo dicht mogelijk naar de eigen omgeving van de patiënt te brengen. Het uiteindelijke doel hiervan is ervoor te zorgen dat een patiënt straks niet meer voor elke laboratoriumtest naar het ziekenhuis hoeft te komen. Het laboratorium en de bijbehorende dienstverlening blijven overigens wel op de locatie in Uden bestaan.

Het Bernhoven is niet het eerste ziekenhuis dat met Siemens Healthineers samenwerkt op het gebied van de laboratoriumdiagnostiek. Het St. Jansdal in Harderwijk startte enkele jaren geleden een vergelijkbare, doch minder intensieve, samenwerking.

Geert van den Enden, Kees Smaling, Syro Ronda, Bianca van Adrichem, Joris van de Rijt, Sjaak van der Pouw tijdens de ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

“De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Berndhoven is de eerste in haar soort in Nederland waarbij partijen zo intensief gaan samenwerken op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. We zijn trots dat we Bernhoven op deze wijze mogen ondersteunen en zo hiermee een impuls geven aan het realiseren van passende zorg voor patiënten van Bernhoven”, aldus Kees Smaling, algemeen directeur Siemens Healthineers.