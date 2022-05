Samenwerking huisartsen binnen één HIS: meer regie patiënt

De huisartsenpraktijken van Medipark Uden ervaren sinds de komst van het gezamenlijke HIS (HiX van ChipSoft) eind 2019 dat zij efficiënter kunnen werken. “Enerzijds door handige tools voor de huisartsen en assistenten, anderzijds doordat patiënten via het geïntegreerde portaal steeds meer zelf de regie kunnen nemen”, vertelt Van de Laar. Hij nam in juli 2021 de praktijk over van Franca Zegers.

Slimme oplossingen

“Mijn start verliep wat stroef, maar inmiddels bevalt het heel goed”, vervolgt Van de Laar. “Er zitten veel slimme oplossingen in dit HIS en het duurt even voordat je die allemaal ontdekt hebt. Denk aan de optie om opdrachten te verstrekken aan collega’s, waarbij je direct kunt aangeven hoe dringend iets is. Je kunt ook een order uitzetten bij een groep mensen, waarvan één collega die order oppakt. De manier waarop we met orders werken, via snelcodes en autoteksten, werkt heel efficiënt.”

Ook andere workflows, zoals het maken van recepten, worden volgens de huisarts slim ondersteund. Verder zijn veel functies naar eigen wens in te stellen: zoals de lay-out van het scherm en het werken met een split screen, zodat je met twee verschillende schermen tegelijk werkt. “Hierdoor hoef je niet telkens tussen applicaties te switchen op één beeldscherm.”

Meer regie via portaal

De huisartsenpraktijken van Medipark Uden zetten naar eigen zeggen sterk in op ‘meer regie voor de patiënt’. Het geïntegreerde portaal van HiX speelt hierin een grote rol, vertelt Van de Laar: “Veel patiënten vinden het fijn dat zij hun vragen kunnen stellen en informatie kunnen inzien op een moment dat het hen uitkomt. Zij hoeven daardoor geen vrij te nemen van hun werk voor een bezoek aan de praktijk of aan de telefoon te wachten tot ze aan de beurt zijn.”

Door het portaalgebruik daalt ook het aantal telefoontjes voor de huisartsassistentes, die nu meer tijd hebben voor andere werkzaamheden. Daar komt bij dat de patiënten die wél op het spreekuur verschijnen, beter voorbereid zijn door de informatie op het portaal. Van de Laar: “Zij stellen gerichtere vragen, waardoor we sneller to-the-point komen.”

Toegang via TVS

Medipark Uden maakt voor toegang tot het portaal gebruik van de TVS, de routeringsdienst die VWS, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Logius en DICTU hebben ontwikkeld. Deze dienst fungeert als koppeling naar alle inlogmiddelen die door de Wet digitale overheid worden erkend. Medipark bood via de TVS al IRMA aan als authenticatiemethode, DigiD is daar aan toegevoegd, vertelt Van de Laar: “Via de TVS kunnen wij onze patiënten nu én in de toekomst een inlogmethode aanbieden die bij hen past.”

De huisarts probeert elke patiënt die hij op de praktijk ziet, warm te maken voor het portaal. Dat lukt volgens hem goed. “Alle leeftijdscategorieën omarmen het portaal. We waren benieuwd of ook de 70-plussers het portaal zouden gebruiken. Wat blijkt, is dat ook die groep alom vertegenwoordigd is.”