Samenwerking huisartsenpraktijken Schoorl en Noordwest

Samen bedienen de twee Noord-Hollandse huisartsenpraktijken ongeveer 5.500 patiënten. De vergrijzing zorgt ook in die regio voor een toename van de druk op de zorg. Een nauwere samenwerking tussen de twee praktijken in Schoorl en de Noordwest Ziekenhuisgroep wordt daarom steeds belangrijker. De keuze voor hetzelfde HIS met een geïntegreerd patiëntenportaal helpt die samenwerking verder vooruit.

Huisartsenpraktijken kiezen voor HiX

Na een uitgebreide zoektocht viel de keuze uiteindelijk op HiX van Chipsoft. Beide huisartsenpraktijken zijn ervan overtuigd dat ze daarmee in de toekomst het best uit de voeten kunnen. Vooral met het oog op de nauwere samenwerking met elkaar en de ziekenhuizen in de regio. De samenwerking met Noordwest Ziekenhuisgroep was voor beide praktijken een belangrijk argument bij de keuze voor een nieuw HIS.

Met HiX is het straks mogelijk om specialisten in het ziekenhuis te contacteren via een takensysteem dat gelinkt is aan de betreffende patiënt. “Als ik nu een vraag heb over een patiënt die onder behandeling is van een specialist, probeer ik die specialist via mail of telefoon te benaderen. Dat is tijdrovend én ik moet zelf goed in de gaten houden of ik antwoord krijg”, aldus huisarts Caroline Spencer.

“Wij kunnen straks in HiX elkaars patiënten inzien als de situatie daarom vraagt bijvoorbeeld tijdens waarneming. Ik denk dat de inwoners van onze dorpen dit ook heel fijn vinden. Bovendien is het fijn dat we op dezelfde, herkenbare en efficiënte wijze registreren”, vertelt Erik Jan Hartendorp van de gelijknamige Schoorlse huisartsenpraktijk.

“Wij wilden de stap naar een nieuw HIS aangrijpen om op gebied van ICT-ondersteuning een stap vooruit te zetten, niet opzij. Andere systemen vielen af door hun verouderde programmeertaal of waren nog niet af. HiX is gebaseerd op de nieuwste technologie en biedt uitstekende tools om intensiever samen te werken met patiënten en het ziekenhuis. Als we dan toch in het diepe moeten springen, doe ik dat liever met een mooie zweefduik naar een innovatief en toekomstbestendig pakket”, voegt Caroline Spencer daar aan toe.