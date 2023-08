Samenwerking in keten op alertheid aneurysma

Jaarlijks overlijden in Nederland 1400 mensen aan een gescheurd aneurysma van de lichaamsslagader. Ongeveer 8 tot 9 procent van de bevolking heeft een verwijding van de lichaamsslagader. De grootte kan sterk verschillen en ook bestaat er een enorm verschil in de snelheid waarmee het aneurysma ‘groeit’ en de kans op scheuren toeneemt.

“In dit soort actieonderzoek houden we samen met de betrokkenen uit de praktijk de barrières tegen het licht en ontwikkelen we verbeteringen, die we dan direct uitproberen en evalueren via micro-experimenten. Dat zijn snelle, praktische, goedkope en lokale veranderingen die niet groot en meeslepend zijn, maar vaak wel erg effectief en informatief”, legt Annelies Visser uit.

Expertise keten bundelen

Als intensivist doet Dongelmans onderzoek naar manieren om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Visser is gespecialiseerd om die verbeteringen ook zo snel en goed mogelijk in de praktische zorg geïmplementeerd te krijgen. De combinatie van hun expertise bundelden ze al eerder in onderzoek naar het afbouwen van antistolling bij patiënten die moeten worden geopereerd. Deze vorm van onderzoek zijn ze ook gaan gebruiken in de hele zorgketen die te maken heeft met het dreigend aneurysma. Van huisarts tot specialist en van triagist tot ambulancemedewerker.

“We richten ons expliciet op de hele keten, dus vanaf de huisarts tot in het ziekenhuis. In die hele keten zitten veel cruciale momenten die – als je ze samen tegen het licht houdt – kunnen worden verbeterd. Door bijvoorbeeld de awareness bij de betrokkenen te vergroten met informatie en educatie, de organisatie net iets anders in te richten of door het overleg tussen bijvoorbeeld ambulancemedewerker en huisarts te verbeteren”, legt Dongelmans uit.

Computermodellen voorspellen aneurysma

Behalve een goede samenwerking in de zorgketen en het doen van een goede triage om snel te kunnen ingegrijpen bij een dreigend aneurysma zijn er ook computermodellen die een scheurende buikslagader kunnen voorspellen. Het monitoren van de aandoening is cruciaal en het belangrijk om in te schatten of de slagader ook gaat scheuren.

Bij verdenking op dreigend aneurysma werd in de regio Nijmegen de echo al gebruikt, maar nu gebeurt dat nog sneller dan voorheen bij alle patiënten met de symptomen en risicofactoren uit de transmurale werkafspraak.