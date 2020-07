Samenwerking LHV en WaarneemApp

Bij de ontwikkeling van de WaarneemApp speelden praktijkervaringen een bepalende rol. De initiatiefnemers opereerden daarbij vanuit de gedachte dat het uitwisselen van diensten eenvoudiger en inzichtelijker gemaakt kon worden. Sinds de lancering van het huisartsenplatform, in 2019, hebben al ruim 6.500 huisartsen zich geregistreerd.

Gratis en vrij van commercie

Om het bereik van het platform nog verder uit te breiden is de samenwerking met de LHV tot stand gekomen. De keuze voor deze samenwerking werd door de LHV gebaseerd op twee belangrijke pijlers. Zo het succes van het platform, dat er binnen relatief korte tijd in slaagde 6.500 huisartsen te bereiken, een grote rol.

Maar vooral ook het feit dat WaarneemApp een gratis huisartsenplatform is, zonder commerciële doelen en belangen. En dat zal in de toekomst altijd zo blijven. De oplossing ligt binnen de beroepsgroep zelf. Het plaatsen van werk en het reageren daarop blijft altijd gratis voor huisartsen en praktijkmanagers.

LHV producten in WaarneemApp

De komende tijd zullen de producten van de LHV in de WaarneemApp verwerkt worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de bekende LHV-generator voor waarneemcontracten. Met die integratie zullen onder andere de administratieve lasten voor deelnemende huisartsen afnemen. Los daarvan zal WaarneemApp binnenkort een handige module voor facturatie en urenregistratie lanceren.

De LHV Vacaturebank blijft wel gewoon bestaan voor het plaatsen van praktijkovernames en huisartsenvacatures. Het onderdeel waarnemingen binnen de LHV Vacaturebank wordt binnenkort vervangen door een link naar WaarneemApp.

Huisartsen die willen aansluiten bij het platform van WaarneemApp kunnen de app hier (IOS) of hier (Android) downloaden en installeren. Voor de registratie is wel een zogenoemde uitnodigingscode vereist. Vrijdag 17 juli hebben alle LHV-leden een dergelijke code ontvangen via de wekelijkse nieuwsbrief van de vereniging.