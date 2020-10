Samenwerking STZ en TU voor implementatie zorginnovaties

De expertises die de TU in deze samenwerking gaat inbrengen lopen uiteen van kennis over gedragsverandering, organisatie van zorg, sociale innovaties, juridische vraagstukken, data science en houdbaarheid van de zorg. De strategie van de STZ, waarin 26 topklinische ziekenhuizen verenigd zijn, rust op drie pijlers, topklinische zorg, wetenschap en opleiding, en twee kernthema’s, 24/7 topklinische en complexe acute zorg en zorginnovaties.

Sociale- en zorginnovaties

“Om onze ambitie van een betere zorgkwaliteit dankzij sociale innovaties mogelijk te maken is bundeling van onderzoeksterreinen noodzakelijk: economische en juridische aspecten en onderzoek naar gedragsverandering dienen te worden gecombineerd om deze ambitie na te streven”, aldus de voorzitter van STZ, dr. Hans van der Schoot.

“Deze samenwerking biedt onze universiteit een mooie kans om onze kennis en expertise op het terrein van gezondheid, gedrag en de organisatie van de zorg aan elkaar te verbinden en interdisciplinair in te zetten voor een betere en innovatieve zorg”, vertelt professor Jantine Schuit, decaan Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University.

Interdisciplinaire werkplaats

De samenwerking tussen STZ en TU wordt een ‘Brede Academische Werkplaats’. Daarin zullen alle faculteiten participeren en in interdisciplinaire teams gezamenlijk aan projecten werken. Het Impactprogramma stimuleert niet alleen onderzoek voor maar vooral ook onderzoek samen met maatschappelijke partners om de samenleving verder te brengen.

“Samenwerking op gelijke voet is waar het om draait als je echt iets wilt veranderen”, aldus hoogleraar Margriet Sitskoorn. Zij is de leider van het ‘Impactprogramma’, waarin alle mens- en maatschappijwetenschappen van de universiteit zijn vertegenwoordigd om complexe kwesties vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

De kersverse hoogleraar Maria Jacobs die de leerstoel Implementatie van innovatie in de gezondheidszorg kreeg, sprak tijdens haar inauguratie nog over de gevolgen van de trage implementatie van innovaties in de gezondheidszorg, waardoor nieuwe behandelmethoden patiënten later dan nodig bereiken en de kosten onnodig hoog oplopen.