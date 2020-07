Samenwerking Twentse laboratoria medische diagnostiek

De laboratoria zijn Medlon (klinische chemie), LabMicTA (microbiologie), LabPON (pathologie) en MRON (beeldvorming). De eerste drie hebben al een overeenkomst getekend. MRON sluit in september aan. De samenwerking moet leiden tot een bundeling van alle bestaande vormen van medische diagnostiek. Als de samenwerking hier slaagt, wil Menzis die ook introduceren in andere regio’s waar de zorgverzekeraar actief is.

Overbodig prikken verleden tijd

De krachtenbundeling betekent onder meer dat artsen niet langer voor één patiënt bij verschillende laboratoria onderzoek aan te vragen. Overbodig prikken wordt verleden tijd: het onderzoek in opdracht van de huisarts hoeft in het ziekenhuis niet nog eens over. Omdat resultaten worden uitgewisseld, is het eerder duidelijk of het met een patiënt slechter of juist beter gaat. Ook dat kan overbodig medisch handelen voorkomen.

Bestuurder en microbioloog Nashwan al Naiemi van LabMicTA stelt dat de kwaliteit van diagnostiek gaat omhoog en de kosten omlaag. “We willen ervoor zorgen dat de diagnostiek zo veel mogelijk dicht bij de patiënt – dus thuis of bij de huisarts – plaatsheeft. En alleen als het nodig is, in het ziekenhuis.”

Eén digitaal portaal

Er komt één digitaal portaal voor de aanvrager van onderzoeken, ongeacht het lab dat het onderzoek uitvoert. Als de patiënt daarmee instemt, kan de aanvrager de uitslagen inzien. Datzelfde geldt voor de behandelend arts, of die nu huisarts is of specialist in het ziekenhuis. Ook de patiënt zelf moet de uitslag kunnen bekijken.

Menzis heeft de partijen bij elkaar aan tafel gezet. Betere kwaliteit van zorg voor de patiënt, efficiëntere inrichting van zorg en samen naar nieuwe technieken zoeken, zijn uitgangspunten, vertelt Christel Robben (beleid en zorginkoop diagnostiek en antistollingszorg bij Menzis): “Afstemming op het gebied van logistiek en ICT leidt tot meer efficiëntie en betere klantbediening. Niet ieder voor zich investeren in dezelfde apparatuur, overcapaciteit van apparatuur voorkomen en gezamenlijk onderzoeken of je als laboratoria met een kleiner wagenpark toe kunt.”

De goede samenwerking biedt volgens de deelnemende partijen ruimte om te kijken naar ideeën die voorheen niet ter sprake kwamen. Voorbeelden zijn mobiele prikposten of het breder toepassen van de vingerprik. Nieuwe technieken maken het daarnaast mogelijk veel analyses te doen met enkele druppels bloed. Dan volstaat in de toekomst wellicht een vingerprik in plaats van buisjes bloed bij een standaardbloedonderzoek.

Besparing samenwerking naar betere zorg

Geld dat door de samenwerking wordt bespaard, moet geïnvesteerd worden in betere zorg. Christel Robben verwacht veel van de ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie (AI) in de diagnostiek. “Ik ga ervan uit dat we via diagnostiek steeds beter het verloop van een ziekte kunnen voorspellen. Daardoor kunnen we eerder op een juiste manier ingrijpen en ernstige schade voorkomen.”

Zorgverzekeraar VGZ liet in september 2019 weten dat het in negen regio’s vanaf 2020 begint met ‘integrale digitale diagnostiek’. Dat gebeurt onder meer al in Gelderland en Brabant en in Noord- en Midden-Limburg. De zorgverzekeraar streeft in het kader van zijn programma Zinnige Zorg naar dergelijke diagnostiek door het realiseren van een goed en passend aanbod in elke regio. Dat moet bij voorkeur plaatsvinden via een contract met één regievoerder per regio die zorgt voor op elkaar afgestemd laboratoriumonderzoek in de eerste en tweede lijn.