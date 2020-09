Samenwerking UMCG voor snellere productie 3D-implantaten

Door korte lijnen en het feit dat de samenwerkende bedrijven dicht bij elkaar zitten, is het proces voor de productie van 3D-implantaten verkort van een aantal weken tot drie à vier dagen.

Vijf jaar geleden startte het UMCG haar 3D-lab. Daar kunnen artsen met de nieuwste technologie een breuk van alle kanten, in 3D, niet alleen bekijken, maar ook diagnosticeren en een operatie voorbereiden en oefenen. “Met een 3D-operatieplan en een implantaat op maat kunnen we meer patiënten sneller en beter behandelen”, aldus kaakchirurg-oncoloog Max Witjes.

Productie 3D-implantaten moest sneller

In de afgelopen vijf jaar zijn zo’n 1.200 patiënten via het 3D-lab geholpen. Tijdens die eerste periode werd al snel duidelijk dat de productiesnelheid van de 3D-implantaten de grootste vertragende factor waren. Soms moeten de implantaten in het buitenland geproduceerd worden. Dan kon het drie weken duren voordat met een behandeling gestart kon worden. Daarom is het UMCG enkele jaren geleden al gaan samenwerken met regionale bedrijven. Witec uit Stadskanaal is een van die bedrijven. Zij kunnen een op maat geprint 3D-implantaat doorgaans binnen twee dagen leveren.

Toch bleek de productiecapaciteit in de regio nog steeds te beperkt. Het SNN moet daar verandering in aanbrengen. Onderdeel van die samenwerking is onder andere een uitbreiding van de productcapaciteit van Witec. Bovendien gaan de samenwerkende partijen ook kijken naar mogelijkheden om het proces nog efficiënter te maken en hoe aan alle Europese wet- en regelgeving wordt voldaan.

“We nemen alle stappen binnen de huidige workflow onder de loep. Van de selectie van de te gebruiken bio-compatible materialen en het ontwerp tot de productie en het plaatsen van het implantaat”, zo vertelt Joep Kraeima, coördinator van het UMCG 3D-lab.

Ecossyteem Personalised Implants

Het verbeteren en versnellen van het proces van 3D-geprinte implantaten gebeurt binnen het zogenoemde ecosysteem Personalised Implants. Dit ecosysteem is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat in het Noorden wordt uitgevoerd door het SNN. Onder de vlag van het ecosysteem start ook een project van UMCG Biomedical Engineering en de Groningse bedrijven Polyvation en Bether Encapsulates dat zich richt op infectiecontrole bij het plaatsen van implantaten. In de toekomst volgen mogelijk meer regionale partnerschappen.

Het samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) dat er nu in geslaagd is het proces voor 3D-geprinte implantaten te versnellen kreeg daarvoor onder andere names de Gemeente Groningen en het ministerie van EZK een Europese subsidie van ongeveer 3,5 miljoen euro.