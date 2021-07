Samenwerking voor nieuwe DVZA’s ECD MijnCaress

PinkRoccade Care stelt met de samenwerking zorginstellingen te helpen om te voldoen aan de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens en de nog in te voeren Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Concreet helpen de DVZA-toepassingen van Enovation en Open HealthHub zorginstellingen die werken met mijnCaress gestructureerd data uit te wisselen met hun cliënten en zorgverleners. De informatie die zorgmedewerkers registreren, wordt gedeeld met de cliënt. Die krijgt daarmee de mogelijkheid om zelf te bepalen wat er met welke gegevens gebeurt. De zorginstelling voldoet met de nieuwe opzet aan de InZicht PGO-eisen.

MedMij-label als DVZA

Zowel Enovation als Open HealthHub hebben als DVZA het MedMij-label. Daarmee voldoen ze aan de Nederlandse standaard voor de veilige uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en zorggebruikers. PinkRoccade Care doorloopt voor mijnCaress met beide partijen de kwalificatietrajecten voor het MedMij-programma, zodat zorgaanbieders die een overeenkomst hebben met PinkRoccade Care en deze DVZA’s binnen de looptijd van de InZicht-regeling aan de MedMij-vereisten kunnen voldoen.

Erik Schilperoort, Managing Director bij PinkRoccade Care, noemt de samenwerking een bevestiging van het open karakter van mijnCaress. “Door het partnership met Enovation en Open HealthHub ontzorgen we de zorginstellingen gedurende het traject wanneer we de ontsluiting van alle relevante gegevens naar de PGO regelen. Dit is een belangrijke stap vooruit voor de hele zorgsector, omdat we hiermee zowel zorginstellingen als cliënten beter op de toekomst voorbereiden en de basis leggen voor informatie-uitwisseling tussen care en cure via eOverdracht.”

Betrokken bij InZicht

Open HealthHub is volgens Martijn Verhoeven, medeoprichter en CTO van met PinkRoccade Care vanaf het begin betrokken geweest bij de InZicht-regeling. “Met de ervaringen die wij hebben opgedaan onder andere tijdens de Regionale Proeftuin PGO, de gesprekken met de gebruikersvereniging van mijnCaress en het succesvolle bid voor de Nederlandse Verenigingen voor Ziekenhuizen (NVZ) hebben wij onze toekomstbestendige manier van uitwisseling voor de zorg ontwikkeld.”

Ook PinkRoccade en Enovation hebben eerder samengewerkt, vertelt Jeroen van Rijswijk, CEO van Enovation. “Waarbij Enovation voor de GGZ-en ook de DVZA rol ingevuld heeft. Dit is bovenal een mooie stap voorwaarts richting interoperabiliteit.”