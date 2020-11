Samenwerkingsplatform NVZ Kennisnet vernieuwd

Het Kennisnet platform van Kennisnet is een digitale ontmoetingsplek waar collega’s in de zorg met elkaar in contact komen om kennis en ervaringen uit te wisselen over thema’s die binnen hun branche spelen. Daarnaast biedt het platform ruimte voor het delen van praktijkvoorbeelden vanuit ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale-instellingen. Het publiceren van documenten, nieuws en/of vacatures op NVZ Kennisnet is gratis.

Nieuwe look en functies NVZ Kennisnet

Het NVZ Kennisnet heeft ten eerste een technische update gekregen, met het verbeteren van bestaande en nieuwe functionaliteiten. Daarnaast is het platform voorzien van een compleet nieuw, fris, uiterlijk. En met de toevoeging van ‘Mijn Kennisnet’ heeft NVZ Kennisnet ook qua gebruiksvriendelijkheid een stap gemaakt. In de ‘Mijn-omgeving’ worden alle relevante berichten en kennisgroepen van elke deelnemer overzichtelijk op één plek bij elkaar gebracht.

Een andere vernieuwing van het platform betreft de kennisgroepen waarin informatie uitgewisseld wordt. Die hebben qua toegangsniveau een andere naam gekregen. Er zijn nu drie type kennisgroepen.

De ‘Open’ groepen zijn voor iedereen met een NVZ Kennisnet account vrij toegankelijk

Voor ‘Op Aanvraag’ groepen kan iedereen met een account een lidmaatschap voor aanvragen

Toegang tot de ‘Op Uitnodiging’ groepen is alleen mogelijk wanneer men daarvoor uitgenodigd wordt

Verbeteren samenwerking

De NVZ streeft ernaar dat het vernieuwde platform de samenwerking tussen zorgprofessionals met het platform nog beter gefaciliteerd kan worden, geheel in lijn met de onlangs gepresenteerde nieuwe strategie voor de komende jaren: Goede Zorg doen we Samen.

Leden van de NVZ die van het platform gebruik willen maken kunnen zelf een profiel aanmaken. Daarin geef je aan wat je expertise is en in welke kennisgebieden je geïnteresseerd bent. Via de zoekfunctie kun je andere deelnemers vinden of zelf benaderd worden.