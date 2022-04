Santeon ziekenhuizen komen met digitaal zorgplatform

De zeven Santeon ziekenhuizen werken al jaren samen aan waardegedreven zorgoplossingen: het bieden van betere zorguitkomsten voor hun patiënten tegen lagere kosten. Het initiatief voor het opzetten van een digitaal zorgplatform is mede ook vanuit die doelstelling ontwikkeld, vertellen Ale Houtsma – bestuursvoorzitter van Santeon ziekenhuis CWZ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) – en Pieter de Bey – directeur van Santeon.

Open zorgplatform

De ontwikkeling van het digitaal zorgplatform van Santeon bevindt zich in een voorbereidende fase. Op dit moment wordt gesproken met technologiepartners en met zorgverzekeraars over de verdere invulling en samenwerking. Wat het nieuwe digitale zorgplatform volgens de initiatiefnemers uniek zal maken, is dat het een open platform wordt waarbij ziekenhuizen en andere zorgaanbieders zich kunnen aansluiten.

Het zorgplatform moet de deelnemende ziekenhuizen en zorgaanbieders straks een goed geïntegreerde voordeur bieden voor digitale zorg. Achter die deur kunnen de deelnemers gebruik maken van, deels generieke, digitale zorgoplossingen voor een bepaald zorgpad dat ze hun patiënten en cliënten kunnen aanbieden. Van chatten en videobellen voor het plannen van afspraken of consulten tot specifiek op de betreffende aandoening gerichte functies en oplossingen – zoals thuismonitoring.

Meer samenwerking

“Dit is het moment om meer samen te werken op het gebied van digitale zorg”, meent Pieter de Bey. “Binnen Santeon hebben we de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. We zien dat het digitale zorglandschap aan het versnipperen is. Daarom zetten we nu de stap op weg naar een landelijk digitaal zorgplatform. Als we daar nog twee jaar mee zouden wachten, dan wordt het door die versnippering nog veel moeilijker om een dergelijk platform op te zetten.”

Het digitale zorgplatform moet ook een koppeling krijgen met de EPD’s van de deelnemende zorgaanbieders. Bij de start van het platform is dat nog niet aan de orde en het zal ook geen voorwaarde voor deelname worden. “Er zijn genoeg digitale zorgoplossingen, bijvoorbeeld voor thuismonitoring, die geen koppeling met een EPD nodig hebben”, stelt Ale Houtsma. “Op termijn is een EPD-koppeling wel wenselijk, want dan spreken we nog meer van een geïntegreerde ervaring, zowel voor de patiënt als de zorgprofessional.”

