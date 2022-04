Santeon-ziekenhuizen zetten dataplatform in voor zorginnovatie

De zeven ziekenhuizen beschikken samen over een groot volume aan waardevolle data rondom behandelingen en aandoeningen, behandelresultaten bij patiënten en de inzet van dure geneesmiddelen. Door deze data samen te brengen en te analyseren binnen HIPS, kunnen Santeon- zorgprofessionals eenvoudiger ervaringen en resultaten delen. Verder worden uitkomsten van behandelingen beter inzichtelijk via het dataplatform, zodat patiënten en hun arts samen beter kunnen beslissen over de best mogelijke behandeling.

Wiel opnieuw uitvinden

Alle ziekenhuizen hebben hun eigen datasystemen en eigen definities en vinden vaak opnieuw hetzelfde wiel uit, aldus een voorlichtingsvideo over de ontwikkeling en ingebruikname van HIPS. Alle data bij elkaar brengen kost daarom heel veel tijd voor de betrokken data-analisten, voor elke aandoening en vraag opnieuw.

De afgelopen maanden hebben de Santeon-ziekenhuizen onder meer gewerkt aan een gezamenlijke datataal voor hun dataplatform.

De afgelopen maanden is daarom intensief samengewerkt aan het dataplatform. Daarvoor is een gezamenlijke Santeon-datataal ontwikkeld. De ziekenhuizen maakten daarbij gebruik van bestande datastandaarden, maakten afspraken over samenwerking en namen maatregelen voor veilige data-uitwisseling.

Dataplatform voor drie aandoeningen ingezet

Voor nu is het dataplatform in gebruik genomen voor drie aandoeningen binnen het Samen Beter Programma: borstkanker, heup- en knieartrose. Vier Santeon-ziekenhuizen – het St. Antonius, het Maasstad Ziekenhuis, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en het Catharina Ziekenhuis – zijn gestart. Het uiteindelijke doel is dat alle Samen Beter-aandoeningen op HIPS gaan draaien en dat alle zeven ziekenhuizen op het platform zijn aangesloten.

HIPS wordt de komende tijd verder doorontwikkeld. Zo kan het dataplatform op nog meer manieren worden ingezet om de zorg voor patiënten te verbeteren. Voorbeelden zijn gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek, het monitoren van het effect van dure geneesmiddelen of thuismonitoring via digitale zorg mogelijk te maken.

Gezamenlijke inzet beslisondersteuning IC

Eerder in april bracht het samenwerkingsverband naar buiten dat de deelnemende ziekenhuizen samen beslissingsondersteunende software van Pacmed Critical gaan gebruiken om IC-zorgprofessionals te ondersteunen.

Minder ligdagen en het reduceren van heropnames op de Intensive Care is door de toenemende werkdruk en personeelstekorten voor steeds meer ziekenhuizen een belangrijk speerpunt geworden. De afgelopen twee jaar, tijdens de COVID-19 pandemie, is het steeds duidelijker geworden dat er een oplossing moet komen voor het chronische en groeiende tekort aan IC-capaciteit.

De software-oplossing die Santeon koos voor het verlagen van de werkdruk op de IC, wordt gecombineerd met het verder verbeteren van de opleiding van het IC-personeel en het nog beter inrichten van de IC-zorg. Die combinatie moet de spil worden voor het oplossen van de huidige problematiek omtrent IC-capaciteit en de uitdagingen in de toekomst.