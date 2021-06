Saxenburgh beperkt operatietijd met slimme bewakingsmonitor

De anesthesiologen van het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg gebruiken sinds twee maanden een zogeheten ‘Smart pilot view’ monitor. Met deze monitor kunnen zij operatiepatiënten nauwkeuriger onder narcose brengen en bewaken. Dit heeft voordelen voor zowel de patiënt als de bedrijfsvoering op de OK. Het Saxenburgh Medisch Centrum is naar eigen zeggen het eerste en nu nog enige ziekenhuis in Nederland dat beschikt over deze apparatuur.