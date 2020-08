Saxenburgh verplicht online registratie voor bezoek

Hoeveel bezoekers er tegelijk op een locatie mogen zijn, verschilt per locatie. Dat is onder ander afhankelijk van de logistieke mogelijkheden. Daarnaast is de registratie ook een extra hulpmiddel voor de GGD wanneer blijkt dat er een contactonderzoek moet plaatsvinden in geval van een besmetting of het risico daarop.

Online registratie verplicht

“Onze bewoners zijn ontzettend blij dat zij weer familie en bekenden mogen ontvangen of naar buiten kunnen voor een ommetje in de buurt. Wij zien dat dit directe contact iedereen goed doet. In de afgelopen weken is er veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid. Maar we hebben door de corona nog steeds te maken met een bijzondere situatie met aparte regels”, zo vertelt Alien Tuinman, wijkmanager van de Saxenburgh zorgcentra ’t Vlierhuis in Ommen en De Schoutenhof in Hardenberg. Registratie vooraf is een van die regels.

Voor de online registratie kunnen bezoekers terecht op een speciale website; saxenburgh.boekeenbezoek.nl. “Wij hebben gemerkt dat bezoekers soms onaangekondigd bij de deur staan. Dat is jammer, want de kans dat wij hen moeten teleurstellen is groot. Het is juist zo fijn dat contact weer mogelijk is. De online registrstie helpt ons allen om corona buiten de deur te houden. In het belang van onze bewoners”, aldus Tuinman.

Tijdens de coronacrisis waren alle ouderenzorg locaties in Nederland wekenlang gesloten voor bezoekers, met alle gevolgen van dien. Dat leidde echter wel tot diverse digitale initiatieven waardoor de cliënten hun familie en dierbaren toch konden zien en spreken. Digitaal, via beeldbellen, bijvoorbeeld. Maar ook met innovatieve oplossingen zoals VR-brillen voor virtuele wandelingen of fietstochten.