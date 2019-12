SAZ en Philips onderzoeken connected care samenwerking

De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en Philips gaan onderzoeken of en hoe ze samen kunnen werken aan de gezamenlijke missie met als doel het realiseren van kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen in de zorg. De samenwerking moet vorm krijgen op het gebied van connected care; het bewaken, monitoren, observeren en zelf-management van patiënten over de gehele zorgketen.