Sensara haalt 4,4 miljoen euro op voor expansie in VS

De investering wordt onder meer gebruikt om de bestaande producten in één cloud-oplossing samen te voegen, waardoor opschalen beter en sneller kan. Dit komt volgens de onderneming ook ten goede aan klanten in Europa. Daarnaast investeert Sensara in extra personeel, de uitbreiding van het partnernetwerk en ondersteunende marketing- en sales-activiteiten in de VS.

Sensara spin-off TNO

Sensara is een spin-off van TNO. In 2002 startte daar het onderzoek naar het ondersteunen van ouderen met slimme sensortechnologie. In 2013 werd Sensara opgericht. Het bedrijf combineert slimme sensoren met intelligente zelflerende software die continu in huis of in een zorginstelling het dagelijkse activiteitenpatroon registreren, zorgverleners en familieleden attenderen op ongebruikelijke situaties en alarm slaan als er iets mis is.

Leefstijlmonitoring, zorgdomotica

Inmiddels biedt de onderneming aan meer dan 350 zorgorganisaties wereldwijd oplossingen voor betere persoonlijke zorg. In april 2017 investeerde KPN Ventures in de onderneming. KPN levert zelf via dochter KPN Health zorgdomotica voor thuiszorgaanbieders en aanbieders van langdurige zorg. Later dat jaar maakte zorgverzekeraar CZ bekend dat het ging investeren in de uitrol van systemen voor leefstijlmonitoring van onder meer Sensara.

Volgens Reinout Engelberts, CEO van Sensara, zijn de eerste resultaten van de activiteiten in de VS hoopgevend. “Het is goed om te zien dat Amerikaanse zorginstellingen positief zijn over de manier waarop en de snelheid waarmee Sensara hun zorg verbeterd. Onze eerste klanten in de VS zijn zelfs al met onze oplossingen in de prijzen gevallen. Dat heeft onze belangrijkste investeerders, KPN Ventures en Van Herk Ventures, mede overtuigd van het toekomstige potentieel van onze oplossingen in de VS. We zien deze impuls van KPN Ventures en Van Herk Ventures ook als een blijvend teken van vertrouwen in de koers van ons bedrijf.”

Reductie aantal valincidenten

Recentelijk ontvingen twee zorginstellingen en klanten van Sensara in de VS, awards voor de innovatieve en effectieve inzet van Sensara: de Pearl Award voor McFarlan en de McKnight’s Excellence in Technology Bronze Award voor RiverWoods Exeter. Redenen voor de toekenning van de prijzen zijn het reduceren van valincidenten, verbeterde privacy van cliënten en een lage leercurve in het gebruik voor zorgmedewerkers.