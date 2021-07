Sensire, Gerimedica ontwikkelen digitaal zorgdossier wijkverpleging

Bestuurder Maarten van Rixtel van Sensire legt uit dat de zorgaanbieder en Gerimedica al langere tijd samenwerken. “Beide organisatie zijn zich zeer bewust van de uitdagingen die op de (ouderen)zorg afkomen en willen allebei zorgprofessionals zo goed mogelijk faciliteren. Bij Sensire gaan zorgprofessionals zelf over de inhoud, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg, in dialoog met de klant. Daar past een zorgdossier bij dat hen hierbij optimaal ondersteunt.”

Op wijkzorg toegesneden

De samenwerking met Sensire leidt volgens Gerimedica tot een op de wijkzorg toegesneden variant van het Ysis Zorgdossier, stelt Henk de Jong, opgeleid als specialist ouderengeneeskunde en eindverantwoordelijk voor de klanten van Gerimedica. “Dat zorgdossier zal ook beschikbaar komen voor andere zorgaanbieders in de ouderen- en gehandicaptenzorg. De afgelopen jaren zijn meer dan 100 zorgaanbieders gaan werken met Ysis Behandeldossier. Een zorgdossier voor de wijkzorg is een logische vervolgstap. Daarom besloten wij Ysis Zorgdossier toe te gaan voegen aan ons portfolio.”

Het uitgangspunt voor het nieuwe dossier is dat het de zorgprofessional volgt in het werkproces en dat het dossier daaraan ondersteunend is, vult Van Rixtel aan. “Daarmee wordt de zorgprofessional ontlast in onnodig (administratief) werk. Dat is hard nodig gezien de toenemende zorgvraag en personele krapte.”

Zorgdossier gaat uit van vertrouwen

Het nieuwe zorgdossier gaat veel meer uit van vertrouwen in de zorgprofessional en is minder een controle-instrument, schetst de Jong. Ysis wordt zo ontwikkeld dat de zorgprofessional zo weinig en kort mogelijk interactie nodig heeft met het systeem.

“Ysis Zorgdossier moet antwoord geven op twee vragen: wat wil je weten en wat wil je vastleggen? Het antwoord op die vragen is natuurlijk niet altijd hetzelfde en dus moet het dossier in elke situatie op een intuïtieve manier reageren. Bij het (door)ontwikkelen van het Ysis Zorgdossier werken we zeer intensief samen met zorgprofessionals van Sensire, zodat het dossier perfect aansluit bij de dagelijkse praktijk.”

Sensire maakt al geruime tijd gebruik van het portfolio van Gerimedica op het gebied van het ondersteunen van behandelaren, verpleegkundigen en verzorgenden. De zorgaanbieder gaat nu ook met wijkverpleging over naar Gerimedica en neemt afscheid van het enkele jaren geleden zelf ontwikkelde zorgdossier ZES.