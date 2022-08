Sensor waarschuwt voor verkrachtingsdrug

GHB is van narcosemiddel uitgegroeid tot een partydrug. Het middel wordt ook ingezet door lieden die het niet zo goed met de medemens voor hebben, met name als verkrachtingsdrug. Door het in een drankje te doen van een slachtoffer, raakt iemand de controle kwijt waarna het misbruik plaats kan vinden. Om dit te voorkomen is het team van TU Delft bezig om een snelle sensor te ontwikkelen. Sensoren worden steeds breder ingezet bijvoorbeeld voor het monitoren op afstand van patiënten maar zitten bijvoorbeeld ook in moderne auto’s. Het toepassen van een sensor voor de preventie van verkrachting is echter een novum.

Crowdfunding



Afgelopen week is het Delftse team begonnen met crowdfunding om het onderzoek voort te zetten. Het team vertegenwoordigt met dit project de TU Delft op de wereldwijde iGEM-wedstrijd in Parijs in oktober 2022. Teamlid Rebecca Jekel vertelt op de website van de TU Delft: “De crowdfunding is nodig om specifieke onderdelen van de sensor te kunnen bekostigen, zodat we een zo goed mogelijk eindproduct op kunnen leveren. Alle beetjes helpen om de ontwikkeling mogelijk te maken.”

Sensor licht op in drankje

Het team hoopt dat straks met de sensor niet alleen gebruikers te beschermen maar ook bewijs te leveren voor slachtoffers waarmee ze aangifte kunnen doen. Er wordt samengewerkt met de politie, eigenaren van clubs en cafés, het openbaar ministerie, slachtoffers van drogering en gezondheidsinstellingen om uiteindelijk een product te ontwikkelen dat aan ieders eisen voldoet.

De sensor kan straks in een glas drank worden gedaan. Zodra er GHB in het drankje komt, licht hij op en is de gebruiker gewaarschuwd, want het toevoegen van GHB kan heel snel gebeuren bijvoorbeeld als iemand niet goed oplet of even wegloopt. De ontwikkeling van de sensor is daarom goed nieuws voor mensen, vooral dames, die bang zijn om slachtoffer te worden van deze duistere praktijken.