Serious game beweeg-app voor meer beweging in Isala

De ziekenhuis beweeg-app is ontwikkeld door het ZGT ziekenhuis in Almelo. Zij werkten daarvoor samen met TexTownGames. De app bevat allerlei beweegoefeningen, zowel voor zittende als liggende patiënten, maar ook diverse wandelroutes en andere functies die beweging stimuleren.

“Beweeg-apps zijn niet nieuw in ziekenhuizen, maar een app met een spelelement waarin patiënten gemotiveerd worden om te bewegen wel. Maar liefst negentig procent van hun tijd liggen patiënten in bed of zitten zij op een stoel. Gelukkig verandert er al wel wat in deze ziekenhuis-mindset, zoals samen eten aan tafel en de tv’s die nu in Isala Meppel nog boven het bed hangen, zie je straks niet terug in de nieuwbouw, maar dus wel deze tablet”, vertelt fysiotherapeut Marloes Kok.

Gebruik beweeg-app

De fysiotherapeut doet onderzoek om te bepalen voor welke patiënten de beweeg-app het meest geschikt is. Zo is het raadzaam dat de patiënten al enige ervaring hebben met het gebruik van een tablet. Voor patiënten die kampen met cognitieve klachten is de serious game app niet geschikt. Daarnaast is de app met name bestemd voor patiënten die al wat langer in het ziekenhuis verblijven.

De app kan per patiënt door middel van profielen gepersonaliseerd worden, afhankelijk van wat hij aan kan. De beweegoefeningen die patiënten kunnen uitvoeren worden op de tablet eerst voorgedaan door een virtuele patiënt. Een extra spelcomponent van de app is de mogelijkheid om zogenoemde ‘Fitcoins’ te verdienen. Die krijgen ze niet alleen voor de beweegoefeningen, maar ook voor andere taken die beweging stimuleren. Denk aan het zichzelf aankleden of wassen. De ‘Fitcoins’ kunnen gebruikt worden om de virtuele woonkamer in de app, die symbool staat voor het eigen huis waar de patiënt weer naar toe gaat, op te fleuren met accessoires.

De eerste reacties van patiënten die de app tijdens de testperiode gebruikt hebben zijn positief. “Dat is goed om te horen. Deze beweeg-app is een hele goede aanvulling op de zorg die wij als fysiotherapeuten bieden. Door meer te bewegen, word je fitter, kun je eerder naar huis, heb je minder zorg thuis nodig en vermindert de kans op complicaties. Wist je dat je na een week bedrust 1,4 kilo aan spiermassa verliest? Kortom, alle reden om zo veel mogelijk te blijven bewegen”, aldus Marloes.