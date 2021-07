Serious game helpt diabetici de juiste keuzes te maken

Nederland telt momenteel zo’n 1,1 miljoen mensen die kampen met diabetes type 2. Een gezonde levensstijl met voldoende beweging en gezonde voeding verkleint de kans op de ontwikkeling van diabetes type 2. “Maar wat is nu gezond? Niet alles wat gezond lijkt, is ook gezond. Met het informatieve spel dat we hebben gemaakt, leren we de speler waar je op kunt letten en hoe je gezondere keuzes kunt maken”, vertelt Joke van der Linden. Zij is internist in het Maasstad Ziekenhuis en betrokken bij de ontwikkeling van de serious game ‘Gezond Leven’.

Serious game ‘Gezond Leven’

De serious game, Gezond Leven, is voordat die breed beschikbaar gesteld werd uitgebreid getest door zowel patiënten als praktijkondersteuners van huisartsen en medewerkers van het ziekenhuis. Met de feedback van die tests is de game verder verbeterd en nog begrijpelijker gemaakt.

“De module over voeding is nu af. Hierna volgt nog een module over bewegen. Die verwachten we dit najaar klaar te hebben. Met deze game hopen we de gezondheid van onze patiënten binnen en buiten het ziekenhuis te bevorderen en diabetes type 2 voor te zijn of te keren”, aldus Joke van der Linden.

De game kan via een bijbehorende app van het online gameplatform Bibendo op smartphone of tablet gespeeld worden. Die app is zowel voor Android als iOS (Apple) gratis te downloaden en gebruiken. Zoek in die app-winkels naar ‘Maasstad Ziekenhuis – Gezonde leefstijl’ . Daarnaast is het ook mogelijk om de game via deze link rechtstreeks online, op computer, laptop of mobiel apparaat, te spelen.

Met initiatieven zoals deze online informatie game voor diabetici werkt het Maasstad Ziekenhuis aan het informeren over of begeleiden van patiënten en medewerkers naar een gezonde leefstijl. Met als belangrijkste doel om, waar mogelijk, zorg te voorkomen.