Serious game voor hulp bij bewust ouder worden

“We zien de serious game als een laagdrempelige manier om het gesprek aan te gaan met de (klein)kinderen van ouderen. Zij kunnen hun (groot)ouders tenslotte goed helpen bij het regelen bij de juiste zorg. Uit onderzoek blijkt dat (klein)kinderen hun tablet vaak inzetten om spellen te spelen. Een game rondom de langdurige zorg sluit daarbij fijn aan”, aldus de initiatiefnemers.

Het feit dat ouderen voor de juiste langdurige zorg de ingewikkelde overgang van de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Wet langdurige zorg (Wlz) moeten doormaken, is voor veel ouderen een barrière als het gaat om bezig te zijn met ouder worden. Daarbij komt dat ouderen langdurige zorg zien als het laatste station van hun leven. Ouderen hebben onvoldoende kennis over de mogelijkheden van verpleeghuiszorg en langdurige zorg thuis, en hebben er nog steeds een negatief gevoel bij.

Zorgervaring opdoen met serious game

De mogelijkheid om zelf te ervaren wat (langdurige) zorg voor hen betekent, is een manier om ouderen aan te sporen zelf te gaan nadenken over kun toekomst. “Door hen bewust keuzes te laten maken voor de zorg die zij nodig hebben. Zoals we dat met z’n allen ook doen bij bijvoorbeeld een woning, vakantie, studie of energiemaatschappij. Het is inmiddels een vanzelfsprekendheid dat we met dit soort zaken bewust bezig zijn. Voor de langdurige zorg moet het dat ook worden. We proberen dit nu aan te wakkeren met een ‘serious game’,” aldus initiatiefnemers Esther Harsevoort (medisch advies) en Hanna Baauw (controles) van Menzis Zorgkantoor.

De serious game die nu ontwikkeld wordt, kan straks gebruikt worden om verschillende scenario’s, en de gevolgen daarvan, uit te proberen. Hoe gaat je leven er uit zien wanneer je ervoor kiest om de zorg thuis te organiseren. Of wat het betekent wanneer je besluit naar een verpleeghuis te gaan. Maar ook wat de consequenties zijn van het uitstellen van zorg. “In de game ervaar je dus wat een beslissing voor je doet. En het mooie is: je kunt een stap terugdoen in het spel en een andere keuze maken. Als je je wensen en gegevens zo concreet mogelijk invoert, ontstaat er een zo reëel mogelijk beeld”, aldus Harsevoort en Baauw.

De ontwikkeling van de game is eind 2020 gestart met een 48 uur durende hackathon die is opgezet in samenwerking met zorgvragers, mantelzorgers en creatieve professionals van The Next Lab, Connect Holland en RauwCC. Hieruit zijn drie ontwerpen ontstaan. Die worden de komende tijd doorontwikkeld en als alles volgens planning verloopt zal de serious game rond de zomer klaar zij voor gebruik.

In 2019 werd de serious game Oefendokter, ook gericht op ouderen, gepresenteerd. Die is bedoeld om oudere patiënten te helpen om samen met hun zorgverleners over hun behandeling te beslissen.