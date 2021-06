Sint Maarten, tanteLouise zijn Zorgvernieuwer 2021

Volgens jurylid Eveline Wouters (lector bij Fontys Paramedische Hogeschool) was de keuze voor de Zorgvernieuwer erg moeilijk. Zij prees beide winnaars mede om hun lessons learned die breed gedeeld zijn. Alle deelnemers uit de in december 2019 begonnen challenge Verpleeghuis van de toekomst hebben volgens Vilans-adviseur Johan Vesseur echter zowel intern als extern veel werk gemaakt van het delen van kennis over do’s en dont’s bij het implementeren of opschalen van digitale innovaties. Vilans, kennisinstituut langdurige en gehandicaptenzorg, heeft alle 10 deelnemers begeleid.

Vaseur: “Door corona werd er ook veel meer digitale ondersteuning gebruikt zoals e-learnings, webinars. Verder vonden bijeenkomsten ook veel kleinschaliger plaats, want grote bijeenkomsten konden niet.”

Structurele inzet technologie

Het doel van de challenge, mede gesteund door zorgkantoren (verzekeraars langdurige zorg), is het vergroten en stimuleren van de structurele inzet van bestaande en reeds in de praktijk gebruikte technologie in verpleeghuizen. Van de 30 aanmeldingen selecteerde de vierkoppige vakjury er 10 in 2 categorieën.

Implementatie:

• Vitalis Woonzorg groep – leefcirkels.

• CuraMare – Een slimme zool met gps-systeem.

• Stichting WVO zorg – App ‘Sprekende beelden’.

• Stichting Amstelringgroep – Cinnovate zorg alarmopvolging + onderzoeken gebruik van data.

• Zorggroep Sint Maarten – Smart Glass.

Opschaling:

• Patyna – Tandenborstel van dental robotics.

• Interzorg Noord-Nederland – MedEye medicatieveiligheid.

• Stichting Sint Jacob – Douche-wc.

• Schakelring – Travis communicatie vertaler.

• TanteLouise – Wolk heupairbag.

Wegens corona werd de challenge uitgesteld en ging in augustus 2020 alsnog van start. In de 10 maanden die volgden, kregen de negen overgebleven deelnemers elk gedurende 60 dagen begeleiding bij de implementatie of opschaling van de technologie in hun verpleeghuis.

Titel zorgvernieuwer en geldprijs

Behalve de titel Zorgvernieuwer 2021 winnen de zorginstellingen ook een geldprijs van 2.500 euro èn een uitje voor alle medewerkers die deelnamen aan het project.

De eerste challenge werd in 2018 georganiseerd door VWS, geïntroduceerd door voormalig secretaris-generaal Erik Gerritsen. Tijdens de ICT&health openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 werd de winnaar uitgeroepen; zorgaanbieder Evean (samen met Philadelphia) met de inzet van slim incontinentiemateriaal.