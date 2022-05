SJG verbetert snelheid en kwaliteit afname biopten

Voorheen moesten patiënten van het St. Jans Gasthuis (SJG) in Weert voor het afnemen van een biopt nog naar een ander ziekenhuis afreizen. Door de ingebruikname van een nieuwe punctietafel een MRI-geleide ondersteuning voor het afnemen van biopten, kunnen deze patiënten nu ook terecht in het Alexander Monro op de locatie Zuidoost van het SJG.

Biopten kwalitatief beter

De nieuwe, zogenoemde, stereotactie-tafel maakt het afnemen van een biopt voor de patiënt een stuk comfortabeler omdat zij op die tafel een stuk minder ongemakkelijk liggen. Daardoor is het samendrukken van de borst minder pijnlijk. Het afnemen van een stereotactische biopsie is nodig wanneer er in de borst afwijkingen ontdekt zijn die op echtbeelden, zoals de mammografie, onvoldoende zichtbaar zijn.

De toevoeging van MRI-geleiding bij het afnemen van biopten betekent dat het weefsel veel nauwkeuriger gescand kan worden. Daardoor zijn de biopten kwalitatief beter en verloopt de procedure in zijn geheel sneller. Ook deze factoren dragen bij aan het minder belastend maken van deze vervolgonderzoeken.

“Met name bij kalkspatten of kleine afwijkingen in de borst is deze techniek van grote meerwaarde”, vertelt mammaradioloog Peter Veekmans. “Bovendien betekent de komst van het nieuwe systeem dat “ we voor verdachte plekjes in de borst nu drie verschillende bioptie-methodes kunnen gebruiken via echo, röntgen en MRI.”

AI in borstkanker diagnostiek

Het verbeteren en minder invasief maken van deze ingrepen voor (vervolg)onderzoeken naar de mogelijke aanwezigheid van borstkanker heeft bij veel ziekenhuizen hoge prioriteit. Zo ontwikkelde het UMC Utrecht een geautomatiseerd systeem dat in staat is om met behulp van AI, snel en nauwkeurig MRI-foto’s van borsten met dicht borstklierweefsel te inspecteren. Dat systeem zorgt er bovendien voor dat de radioloog alleen nog foto’s te zien krijgt waarop afwijkingen geconstateerd zijn.

In 2019 werd al aangetoond dat het inzetten van MRI-screening, naast of ter vervanging van mammografie, bij borstkankeronderzoek de kans op overleven vergroot doordat de kanker eerder ontdekt kan worden.