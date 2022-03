Slimme app voor vrouwen met zwangerschapsdiabetes

Vrouwen met zwangerschapsdiabetes moeten regelmatig meerdere maanden hun glucosewaarden meten. Het is belangrijk dat zij goed worden begeleid met een dieet, levensstijltips en eventueel medicatie. Een speciale app van het Nijmeegse topklinische opleidingsziekenhuis CWZ zorgt ervoor dat ze zelf vanuit huis hun diabetes kunnen monitoren. Vrouwen met een sensor op de arm hoeven zelfs geen vingerprik meer te doen, maar kunnen met de app hun glucosewaarde direct scannen. Als er iets niet goed is geeft de app een alarm en wordt een videoconsult ingepland.

Glucosewaarden meten met sensor

Als een vrouw zwangerschapsdiabetes krijgt, vraagt dit om de nodige monitoring. Hetzelfde geldt trouwens voor vrouwen die al diabetes hebben en vervolgens zwanger worden. Enkele weken of vaak zelfs maanden moeten dan de bloedsuikerwaarden in de gaten worden gehouden. Zodra die waarden teveel afwijken, moet het eetpatroon of de medicatie worden bijgesteld.

Met de speciale app van CWZ kunnen zwangere vrouwen met diabetes dus thuis in de gaten houden of het goed zit. Glucosewaarden en opmerkingen van henzelf over bijvoorbeeld het dieet kunnen in de app geplaatst worden. In de app is ook voorlichting in brede zin te vinden over zwangerschapsdiabetes.

App zwangerschapsdiabetes

Zodra de glucosewaarden teveel afwijken geeft de app een alarm af aan de zorgverleners en wordt er zo snel mogelijk een videoconsult opgezet om te overleggen wat te doen. Internist Mechteld Vermeulen: ‘Als je zwanger bent en zwangerschapsdiabetes hebt of als je diabetespatiënt bent en zwanger bent, moet je vaak lange tijd je bloedsuikerwaarden controleren.

In de app kun je thuis zelf je metingen invullen en doorgeven. Als zorgverleners kunnen wij digitaal meekijken hoe het gaat en bijsturen. Zo houden we persoonlijk contact, kunnen we zorg op maat bieden en houd je als patiënt zelf inzicht in en regie over je eigen zorg’. Zowel zorgprofesionnals als patiënten ervaren deze app als fijn en praktisch.

CWZ Thuis app voor vrouwen met zwangerschapsdiabetes

Diabetes & serious gaming

Op het gebied van monitoring en voorlichting van diabetes gebeurt de laatste jaren heel veel. Een mooi ander voorbeeld van innovatie, naast de zwangerschapsdiabetesapp van CWZ is een concept voor een serious game voor jongeren met diabetes dat vorig jaar een prijs won in het kader van Het Beste Diabetesidee 2021. Het gaat om ‘Hyper Control’ van Raccoon Serious Games, het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Reinier de Graaf Gasthuis. Deze partijen hebben de serious game met steun van het Diabetes Fonds bedacht om jongeren met diabetes te helpen zich beter begrepen te voelen.