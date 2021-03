Slimme armband moet coronabesmetting sneller signaleren

Aan COVID-RED nemen negen internationale partners deel, maar het onderzoek vindt grotendeels in Nederland plaats. Het Europese Innovative Medicines lnitiative (IMI) heeft een subsidie van tien miljoen euro verstrekt voor de studie naar het sneller signaleren van een coronabesmetting. Rick Grobbee, hoogleraar Klinische epidemiologie in het UMC Utrecht, leidt het COVID-RED onderzoek. De voor de studie gebruikte Ava-armband is een bestaand product dat normaal gesproken bedoeld is voor vrouwen om de vruchtbaarheid te monitoren.

Sneller coronabesmetting signaleren

“Een hogere temperatuur kan duiden op beginnende koorts, en daarnaast hebben kuchen en benauwdheid direct effect op de ademhaling”, aldus Grobbee. “Een verandering van deze factoren samen kan wijzen op een besmetting met COVID-19. De drager van de armband krijgt dan direct een seintje en moet zich snel laten testen.”

De nu geteste slimme armband is volgens de hoogleraar het eerste smart device dat real time gegevens verwerkt. “En dat is belangrijk. Want wanneer je in een vroegtijdig stadium al een COVID19-besmetting detecteert, kun je direct in quarantaine. Dat maakt de kans kleiner dat je een ander besmet. Deze technologie zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het indammen van deze pandemie, en het signaleren van infectieziekten in de toekomst.”

Deelnemers aan het COVID-RED onderzoek krijgen kosteloos een ‘slimme armband’. De deelnemer draagt de armband elke nacht. ‘s Ochtends worden de gegevens gesynchroniseerd met een speciaal ontwikkelde app. Eén keer in de twee weken beantwoorden deelnemers een korte vragenlijst. Zij krijgen vier keer het verzoek om een paar druppels bloed af te nemen. Het onderzoek duurt maximaal negen maanden.

Eerdere aankondiging

Overigens werd eenzelfde onderzoek van het UMC Utrecht onder leiding van Grobbee in mei 2020 ook al aangekondigd. Destijds was de verwachting dat de daadwerkelijke testperiode in het najaar van 2020 van start zou gaan, bij de aanvang van de tweede coronagolf. Er werd gemikt op 40.000 deelnemers. Een reden voor het uitstel is niet genoemd.

Voor het nu aangekondigde COVID-RED onderzoek worden in totaal 20.000 deelnemers gezocht. Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan zich aanmelden. Het onderzoek ontvangt steun van de EU/EFPIA. Innovative Medicines Initiative, Joint Undertaking COVID-RED grant no 101005177.