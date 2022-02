Slimme bril doet zijn intrede bij het ASZ

Met een slimme bril kunnen artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals op afstand meekijken. Dat gebeurt via een beveiligde (video)verbinding, bijvoorbeeld met een iPad, laptop of zelfs een smartphone. Wanneer een arts, verpleegkundige of andere zorgprofessional een slimme bril draagt, dan kunnen collega’s precies dat zien wat de persoon die de bril draagt ook ziet. Maar, en dat biedt ook diverse mogelijkheden, er kunnen bijvoorbeeld ook beelden van een scopietoren doorgestuurd worden. Zo kunnen chirurgen eenvoudig op afstand met een OK meekijken.

Live meekijken op afstand

In het Albert Schweiter ziekenhuis heeft chirurg Robert Smeenk onlangs de eerste testen met een slimme bril gedaan. Naar aanleiding van die ervaringen heeft Smeenk het idee voor het breder inzetten van de slimme bril in het ziekenhuis ingediend. Hierdoor heeft het ASZ nu een heel jaar de beschikking gekregen over twee slimme brillen. Die zullen eerst op de OK en op de IC worden ingezet. Robert Smeenk en zijn collega, IC-arts Stefaan Hendriks, zijn de eerste gebruikers. “Er zijn heel veel toepassingen denkbaar. Zo kan een collega-chirurg mee te kijken op OK. Maar ik zou ook kunnen superviseren bij een arts-assistent”, aldus Smeenk.

Ook op de IC kan de meerwaarde van de slimme bril goed toegepast worden. Denk bijvoorbeeld aan een een second opinion voor corona patiënten. Deze patiënten worden nu nog beoordeeld door twee artsen vanuit het Erasmus MC. Die komen daarvoor speciaal met de auto naar het Albert Schweiter komen. Met de slimme bril kan dan op afstand. “Maar ook bij visite lopen kan meegekeken worden. Dit zou voor de IC waardevol zijn. Maar bijvoorbeeld ook op de SEH of op een COVID afdeling”, vertelt IC-arts Hendriks.

“Tijdens een test op de OK waren er gelijk twee anesthesiologen en een neurochirurg die even kwamen meekijken. Het spreekt tot de verbeelding. En er werden direct nieuwe kansen gezien voor de bril”, voegt innovator Marcel Wilschut daar aan toe.

Doorbraak slimme bril

Slimme brillen, of smart glasses, hebben hun meerwaarde ook binnen de gezondheidszorg al diverse keren bewezen. Ten tijde van de corponapandemie werden ze onder andere ingezet om zorgprofessionals op afstand te laten meekijken met collega’s wanneer er niet voldoende personeel beschikbaar was. De toepassing zoals die nu in het Albert Schweitzer ziekenhuis getest is, waarbij een chirurg op afstand live kan meekijken met de verrichtingen van een collega, is ook al eens eerder de revue gepasseerd.