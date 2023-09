Slimme bril helpt bij medicijnbereiding ziekenhuisapotheek

In de ziekenhuisapotheek van het Albert Schweitzer Ziekenhuis wordt in een pilot een slimme bril ingezet om het medicijnbereidingsproces te optimaliseren. De slimme bril, die medewerkers systematisch door het proces leidt en feedback biedt, belooft efficiëntie en veiligheid te vergroten.

Het medicijnbereidingsproces vereist uiterste precisie en nauwkeurigheid, waarbij veel stappen het ‘vier-ogenprincipe’ moeten doorlopen. Dit betekent dat twee personen moeten verifiëren of alles correct wordt uitgevoerd. Met de introductie van de slimme bril wordt nu onderzocht of deze bril een deel van deze dubbele controle kan overnemen.

Gebruikersgemak

De slimme bril, die gebruikmaakt van augmented reality, wordt gedragen door apothekersassistenten en gidst hen door elke stap van het medicijnbereidingsproces. Als er iets wordt overgeslagen of onjuist wordt uitgevoerd, geeft de bril onmiddellijk een waarschuwing. Dit maakt het werk niet alleen efficiënter, maar ook veiliger.

Remco Janssens, manager van de ziekenhuisapotheek, benadrukt het belang van deze innovatie. “De werkwijze bevindt zich in een eerste fase en wordt nu ingezet bij het bereiden van een specifiek antibioticum. Voor het gebruik in apotheken gaat het voor zover bekend om een primeur in de wereld. We gaan zeker vervolgstappen zetten, waarbij we kijken naar nog meer gebruikersgemak en naar de inzet bij andere typen medicatie.”

Slimme bril & facts

Voor een apotheek zijn smart glasses nog een novum, maar in de zorgsector worden deze al langer en vrij breed ingezet. Een slimme bril wordt bijvoorbeeld steeds vaker gebruikt voor diverse medische toepassingen, waaronder het op afstand meekijken bij operaties, wondverzorging en andere medische procedures. Deze technologie dan ook al in oktober 2022 officieel toegevoegd aan de Kennisbank Digitale Zorg van Vilans.

In het bedrijfsleven wordt de kracht van slimme brillen al een jaar of zes 6 op grote schaal erkend. Met name in de logistieke sector zijn slimme brillen al vele jaren een slim hulpmiddel en helpen ze bijvoorbeeld orderpickers om snel de juiste producten te verzamelen. Ze bieden visuele instructies over welke items opgehaald moeten worden, de hoeveelheid en de exacte locatie in het magazijn. Bovendien waarschuwen ze medewerkers voor gevaarlijke situaties en bieden de slimme brillen de mogelijkheid voor externe ondersteuning of controle op afstand.