Slimme lamp biedt valdetectie en leefstijlmonitoring senioren

In totaal zijn er 22 lampen in gebruik voor 10 bewoners van de zorgrésidence. Nobi stelt dat de lamp gemoedsrust biedt aan de ouderen, hun zorgverleners en hun naasten. Zo weten zij dat een val altijd waargenomen wordt, wat tijdig ingrijpen mogelijk maakt. Onderzoek van kenniscentrum letselpreventie VeiligheidNL stelt dat elke 4 minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp worden binnengebracht. In de periode 2010-2019 is het percentage ernstig letsel na een valongeval bij senioren gestegen met 11 procent.

Lamp merkt onregelmatigheden op

Behalve een val kunnen de sensoren in de lampen ook andere onregelmatigheden opmerken, vertelt Esther Kempenaar, mede-eigenaar van de Wiardi Hoeve. “Er is bijvoorbeeld een bewoonster die ’s nachts regelmatig uit bed glijdt. De slimme lamp maakt nu een melding van de val en helpt ons bovendien om een patroon waar te nemen. Haar slaapritme wordt namelijk bijgehouden waardoor we kunnen zien of ze op een specifiek tijdstip valt en daarnaar kunnen handelen. Zodoende hebben wij onze zorg aangepast, waardoor zij inmiddels rustiger slaapt.”

Kempenaar stelt dat bewoners nu niet meer onnodig gestoord hoeven te worden. Zo hoeft zoergpersoneel niet langer routinematig te controleren of alles in orde is. “De intelligente lampen waarschuwen ons waardoor wij snel en adequaat zorg kunnen verlenen. Hierdoor is het vaak niet nodig om de nachtrust te verstoren.” Een bijkomend voordeel hiervan is volgens Kempenaar dat de slimme lampen zorgmedewerkers ondersteunen waardoor zij hun kostbare tijd beter in kunnen zetten voor bewoners.

Leefstijlmonitoring

Op termijn kan de slimme lamp ook ingezet gaan worden als leefstijlmonitoring-systeem. Zo kan de lamp zonodig gaan bijhouden hoe vaak een bewoner bezoek krijgt en kan hij het zorgpersoneel bijvoorbeeld vroegtijdig een seintje geven als iemand mogelijk vereenzaamt. Verder wordt het voor zorgpersoneel mogelijk om gedragsverandering te detecteren, zoals wanneer iemand opeens slechter ter been is, of cognitieve achteruitgang vertoont. Een slimme weegschaal en een slimme bloeddrukmeter zullen nog aan het portfolio worden toegevoegd om de monitoring te verbreden.

Vanaf midden 2023 zal Nobi ook beschikbaar komen voor ouderen thuis. Nobi is een startup die in 2018 werd opgericht in Antwerpen. Het bedrijf is actief in professionele zorginstellingen, woonzorgcentra en aanleunwoningen. Er werken inmiddels ruim 30 medewerkers bij de scale-up verspreid over de wereld, waaronder in België, Nederland en de VS. Ook heeft Nobi een internationale adviesraad met specialisten in ouderenzorg, geneeskunde en smart home technologie.

Valdetectie

Nieuwe technologie wordt steeds vaker ingezet voor zaken zoals leefstijlmonitoring en valdetectie. Zo werkte Philips in 2020 aan een smartwatch voor cliënten van Siza (langdurige zorg). Zorgorganisatie Middin plaatste op zijn locatie de Provenier in Rotterdam in één van de woningen in 2019 als pilot een vloer met sensors. Die bood naast valdetectie ook andere mogelijkheden zoals patroonherkenning, valdetectie, dwaaldetectie, monitoring van activiteiten en aanwezigheidsherkenning. En bij tanteLouise heeft de inzet van een heupairbag het aantal heupfracturen van 50 per jaar naar 7 teruggebracht.