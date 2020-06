Slimme pleister monitort zwangere vrouwen op afstand

De nu aangekondigde sensor wordt toegevoegd aan het assortiment van patiëntbewaking en –monitoring producten en systemen van Philips. Het systeem bestaat naast de sensor ook uit perinatale analyse- en visualisatiesoftware en een draagbare foetale monitor met accu. Bijkomend voordeel van het op afstand kunnen monitoren van deze zwangere vrouwen is dat dit ook voor hen betekent dat ze minder vaak fysiek naar het ziekenhuis of gynaecoloog hoeven. Hét argument voor monitoring- en zorg-op-afstand ten tijde van de coronacrisis.

Sensor monitort moeder en kind

De Fetal and Maternal Pod and Patch kan de hartslag van moeder en kind als de baarmoederactiviteit gedurende 48 uur continu, en op niet-invasieve wijze, bewaken. Daarvoor word gebruik gemaakt van een electrodesensor die door een arts eenmalig aangebracht wordt. In tegenstelling tot traditionele elastische banden en sensoren kan de electrodesensor, die als een soort van slimme pleister geplakt wordt, niet verschuiven tijdens de meetperiode. Na 48 uur is de sensor ‘uitgewerkt’ en kan deze verwijderd worden.

“Monitoring op afstand tijdens de bevalling levert zwangere vrouwen altijd al meerdere voordelen op, zoals comfort, mobiliteit en flexibiliteit. Maar tijdens de COVID-19-pandemie is de behoefte aan mobiele oplossingen tijdens de zwangerschap groter dan ooit”, aldus Peter Ziese, General Manager Monitoring & Analytics bij Philips. “Wij zetten ons al meer dan vijftig jaar in om zwangere vrouwen de beste zorg te leveren. Deze nieuwe oplossing past bij ons streven om geïntegreerde functies voor continue monitoring bij risicovolle zwagerschappen te bieden. Met deze nieuwe sensor beschikken artsen nu over een innovatief hulpmiddel om zwangere vrouwen op comfortabele wijze te monitoren.”

Avalon portfolio voor zwangere vrouwen

De Avalon CL Fetal and Maternal Pod and Patch is toegevoegd aan de Avalon portfolio voor foetale monitoring waarbij gebruik gemaakt wordt van Philips eigen Smart Pulse-technologie en een informatiebeheersysteem dat continu in contact staat, en gegevens kan uitwisselen met het EPD. Het volledige Avalon systeem omvat:

De Avalon Fetal and Maternal Pod and Patch: een patch voor eenmalig gebruik en een herbruikbare pod die op de buik van de zwangere vrouw worden bevestigd en niet kunnen verschuiven, waarmee de hartslag van moeder en kind en de baarmoederactiviteit via ECG- en EMG-signalen worden vastgelegd;

Avalon CL Transducer System: voor draadloze monitoring van maximaal drie foetussen met de Avalon Fetal Monitors, zodat zwangere vrouwen tijdens de bevalling vrij kunnen bewegen. De Avalon CL Wide Range Pod maakt gebruik van het draadloze LAN-systeem van het ziekenhuis zodat moeders meer bewegingsvrijheid hebben, omdat hiermee de bewaking van alle draadloze metingen wordt uitgebreid tot het volledige WLAN-bereik;

IntelliSpace Perinatal: obstetrisch bewakings- en informatiebeheersysteem voor gebruik vóór, tijdens en na de bevalling. Patiëntgegevens worden automatisch weergegeven en doorgestuurd naar het elektronische patiëntdossier (EPD). Met ISP Revision K in combinatie met IntelliVue XDS Remote Display-functionaliteit kan de Fetal Monitor op afstand worden bediend.

Het inzetten van e-health toepassingen om ziekenhuisbezoeken zoveel mogelijk te beperken voor zwangere vrouwen wiens zwangerschapsverloop extra medische controle noodzakelijk maakt, is niet nieuw. Begin 2019 was er bijvoorbeeld al Safe@Home en ruim daarvoor werd het op afstand monitoren van zwangere vrouwen met een vergroot risico op zwangerschapsvergiftiging al in gebruik genomen bij het Meander Medisch Centrum.