Slimme tool op Kanker.nl geeft overlevingskansen op maat

In de praktijk van de oncologische behandelingen evolueren de benaderingen gestaag naar een steeds meer gepersonaliseerde en op maat gemaakte aanpak. Dankzij geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), DNA-analyses en omvangrijke DNA-databanken, wordt de kans op verdere verfijning van deze methodiek in de nabije toekomst aanzienlijk vergroot. Patiënten tonen doorgaans een sterke wens om gedetailleerd te worden geïnformeerd over het scala aan behandelopties. Tevens koestert een aanzienlijk deel van de patiënten de behoefte om meer inzicht te verkrijgen in hun specifieke overlevingskansen.

Beter gesprek met arts

Reeds op verschillende fronten zijn statistieken betreffende overlevingskansen voor diverse kankertypen voorhanden. Niettemin zijn deze statistieken doorgaans van een generieke aard en worden cruciale factoren, zoals de leeftijd van de patiënt, het specifieke type kanker en het stadium waarin de kanker zich bevindt, niet meegenomen.

Met behulp van de nieuwe digitale tool ontwikkeld door Kanker.nl kunnen patiënten nu, indien zij dat wensen, op maat gemaakte overlevingsstatistieken opvragen door een reeks vragen digitaal te beantwoorden. Dit initiatief bewerkstelligt een transformatie in hoe patiënten hun aandoening benaderen. De verstrekte gegevens dragen eveneens bij aan een betere voorbereiding van individuen op hun gesprekken met de behandelend arts.

Gepersonaliseerde overlevingskansen

De grondslag van deze innovatieve tool ligt in het Nederlandse Kankerregistratie (NKR), dat reeds informatie bevat omtrent de gemiddelde overlevingskansen van patiënten met uiteenlopende kankersoorten. Desalniettemin heeft recent onderzoek, uitgevoerd door de Nederlandse Kankerregistratie (IKNL) en Tilburg University, uitgewezen dat patiënten de behoefte hebben aan meer gepersonaliseerde informatie met betrekking tot overlevingskansen. Als reactie hierop hebben de onderzoekers de overlevingspercentages afgestemd op specifieke kenmerken van patiënten en tumoren, waaronder het type kanker, geslacht, leeftijd, jaar van diagnose en het stadium van tumorgroei.

Frenk Kapiteijn, een adviseur bij IKNL, onderstreept het belang van de betrokkenheid van de patiënt in dit proces. “We hebben gezocht naar kenmerken die een significant verschil maken en die tegelijkertijd bij de patiënten bekend zijn en dus door hen kunnen worden ingevuld. Dit omvat in veel gevallen variabelen zoals het kankertype, geslacht, leeftijd, jaar van diagnose en het stadium (uitzaaiingen) bij de diagnose.” Voor enkele kankertypen kunnen aanvullende gegevens worden ingevoerd, zoals PSA- en Gleason-scores voor prostaatkanker, en subtypes voor borstkanker.

Nieuwe tool met potentieel

Ruben Vromans, een onderzoeker bij Tilburg University, onderstreept het potentieel van deze tool. “Dankzij het Nederlandse Kankerregistratie beschikken we over gegevens zoals leeftijd, geslacht, jaar van diagnose, tumortype en stadium, die gedurende meer dan 30 jaar zijn verzameld. In samenwerking met kanker.nl zullen we overlevingskansen op maat aan patiënten presenteren.”

Om de privacy van gebruikers te waarborgen, zijn specifieke overlevingspercentages uitsluitend toegankelijk voor geregistreerde gebruikers van kanker.nl. Door in te loggen op hun account kunnen zij toegang krijgen tot de tool ‘Specifieke Overlevingskansen’. Hierin kunnen zij hun individuele kenmerken invoeren, waarna de tool de overlevingspercentages toont van personen met vergelijkbare kenmerken.

In de komende maanden zullen Kanker.nl, IKNL en Tilburg University de tool evalueren aan de hand van feedback van gebruikers. Op basis van deze input zullen verdere verbeteringen worden doorgevoerd en zullen tevens overlevingskansen voor andere kankertypen worden toegevoegd. Dit innovatieve initiatief geeft patiënten weer een stukje extra regie, omdat de tool hen toegang biedt tot gepersonaliseerde overlevingsinformatie en zodoende in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen omtrent hun gezondheid en behandeling.