Slimme Zorg Estafette trapt af in Regio Oost

Het belangrijkste doel van de Slimme Zorg Estafette is dat zorginstellingen van elkaar leren en elkaar inspireren. Het aanbod van zorgtechnologie is groot en breed. Elke week start met een regionale digitale bijeenkomst, met als doel om de implementatie van slimme zorg in die regio te versnellen en te bouwen aan de regionale samenwerking. Verder zal tijdens de weel volop ruimte zijn voor lokale evenementen en activiteiten om patiënten, mantelzorgers, cliënten en zorgprofessionals op laagdrempelige en toegankelijke manier te inspireren over de mogelijkheden van slimme zorg.

Slimme Zorg Estafette Regio Oost

In de eerste week, van 1 tot en met 5 februari, zullen in de regio’s Deventer en Salland zorgorganisaties als Solis, Carinova en De Parabool hun eerste ervaringen delen met innovaties als de zorgrobot Sara, Smart Glasses en de Mood Sweater. Maar in de regio Salland zij meer mooie voorbeelden te vinden waarbij de waarde die technologie kan toevoegen aan het leven van cliënten en het werk van zorgpersoneel getoond wordt.

Voorbeelden daarvan zijn Harms Escape Room en een keuzetool zorgtechnologieën die momenteel ontwikkeld wordt. Tijdens de Slimme Zorg Estafette week in Regio Oost worden ook zorgtechnologieën getoond die vanaf maart geleend kunnen worden via hun uitleendienst. De Compaan, voor beeldbellen, slimme medicijndispensers en interactieve spellen, is daar een voorbeeld van.

Vanwege de coronacrisis en de daaraan gekoppelde (contact beperkende) maatregelen zullen de meeste activiteiten online plaatsvinden. Die worden in de regio Deventer worden die georganiseerd door een van de projecten van Samen voor Sallandse Zorg, Technologie voor warme zorg. Zij organiseerden vorig jaar, tijdens de e-healthweek, een event in het stadion van Go Ahead Eagles. Dit jaar wordt dit dus een digitaal event.

Tijdens de estafetteweek in de Regio Oost is er ook speciale aandacht voor de nieuwe uitleendienst Leen je Robot op Maat. Dit is een fysieke plek bij stichting De Parabool waar diverse technologieën geleend kunnen worden door cliënten en zorgverleners. Donderdagochtend 4 februari en vrijdag 5 februari de hele dag worden de diverse technologieën gepresenteerd en toegelicht. Voorbeelden zijn de Belevenistafel, Tessa, ImmuRELAX, Hop Spots, Moofie, Zintouch en MijnEigenPlan.

Ervaringen delen

Tijdens de Slimme Zorg Estafette in de Regio Oost worden elke dag diverse, korte en langere, webinars over diverse onderwerpen georganiseerd. Een greep uit het aanbod:

Hoe kan Virtual Reality ingezet worden in de behandeling van chronische pijn en vaardigheidstraining (maandag 1 februari, 16-17 uur)

Technologische communicatiemiddelen voor cliënten met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) (dinsdag 2 februari, 10.45-11.30 uur)

Hoe Carinova Beeldzorg en Smart Glasses inzet (woensdag 3 februari 11-12.30 uur)

Zorgtechnologieën spelend leren inzetten (donderdag 4 februari 13.00-14.30 uur)

Het adopteren en opvoeden van robot SARA binnen Solis (donderdag 4 februari, 14.45-15.45 uur)

Maandag 1 februari van 10.00-12.00 uur is de landelijke opening waarin Technologie voor Warme Zorg participeert met als onderwerp ‘Keuzetool zorgtechnologieën in het ECD’. Het complete aanbod van webinars en (online) events is te vinden op deze website. Daar kan iedereen zich ook aanmelden om de webinars (gratis) te volgen. De Slimme Zorg Estafette is de opvolger van de e-healthweek. De nieuwe opzet duurt niet één, maar vier weken, en heeft een regionaal karakter: iedere week strijkt de Estafette neer in een andere regio.

Naast interessante en leerzame (online) activiteiten delen diverse zorgorganisaties tijdens de Slimme Zorg Estafette ook hun eerste ervaringen met diverse slimme zorginnovaties.