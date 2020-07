Slingeland een voorbeeld voor opschalen reguliere zorg

Slingeland koos drie jaar geleden al voor integraal capaciteitsmanagement. Daar plukt het ziekenhuis nu de vruchten van. “In plaats van de reguliere zorg gehaast te hervatten, gingen we zorgvuldig en gecontroleerd te werk en maakten we voor elke polikliniek afzonderlijk een opschalingsplan. Daarin keken we naar de samenhang tussen de verschillende schakels in het ziekenhuis: het eerste consult, onderzoek (zoals scan of röntgenonderzoek), behandeling of operatie, en nazorg. Voor Slingeland staat daarin voorop dat de zorg voor de patiënt in elke schakel kan blijven doorstromen”, zo stelt Annemijn Houwers, manager integrale capaciteit.

Advies opschaling reguliere zorg

Door het integraal capaciteitsmanagement te combineren met de ervaringen met patiëntenstromen kon binnen het Slingeland voor elke polikliniek een op maat gemaakt advies uitgegeven worden met betrekking tot het maximaal aantal nieuwe patiënten dat de betreffende polikliniek per week probleemloos zou kunnen verwerken. Bij het bepalen van die nieuwe patiëntenstroom voor de reguliere zorg wordt ook de relatiemanager voor huisartsen van het ziekenhuis betrokken. Zo kan ervoor gezorgd worden dat de verwijzingen vanuit Zorgdomein matchen met het aantal beschikbare nieuwe plekken.

Per poli worden de patiëntenstromen adviezen tweewekelijks geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Daardoor konden de meeste poli’s in de afgelopen weken al steeds verder opschalen en draaien enkelen al op volle capaciteit. Daarin hebben beeld- en telefonische consulten ook een grotere rol gekregen binnen het ziekenhuis. Met deze aanpak is in het Slingeland op relatief korte termijn naast (semi)spoedzorg ook alweer plaats inruimen voor het bieden van minder urgente zorg.

Integraal capaciteitsmanagement

Het capaciteitsmanagement team van het Slingeland heeft in het Hospital Control Center continu actueel inzicht in de in- en doorstroom van patiënten in de poliklinieken en op de SEH. Ook heeft men doorlopend inzicht op de planning van de patiënten en het personeel op de beschikbare capaciteiten in de poli, de OK, de medisch ondersteunende diensten en de Kliniek. Indien nodig kan het team op basis van deze gegevens en inzichten, direct bijsturen.

Slingeland nodigt geïnteresseerde ziekenhuizen graag uit om zelf een kijkje te komen nemen naar de, zoals zij dat noemen, de Achterhoekse aanpak. Onder de geïnteresseerde ziekenhuizen bevindt zich ook het Santeon, een van de topklinische ziekenhuizen van Nederland. Slingeland is zelf overigens ook zeer geïnteresseerd om van de ervaringen van andere ziekenhuizen te leren.

Er zijn natuurlijk veel meer ziekenhuizen die capaciteitsmanagement inzetten om inzicht te kunnen krijgen in wat er aan zorgvraag aan zit te komen, maar het Slingeland lijkt hiermee, in relatie tot het opstarten van de reguliere zorg ná de coronacrisis, een voorsprong te hebben genomen.

Een van de partijen die ziekenhuizen begeleidt bij integraal capaciteitsmanagement is Performation HOTflo. Daar wordt de succesvolle opschaling bij het Slingeland ook onderkend. “Slingeland kijkt goed naar integraliteit. Ten opzichte van andere ziekenhuizen zijn zij goed in het sturen aan de voordeur van het ziekenhuis. Slingeland heeft zicht op welke nieuwe patiënten binnenkomen en hoe zij goed kunnen doorstromen. Hierdoor lukt het het ziekenhuis om wachttijden voor de OK stabiel te houden en de werkdruk in de kliniek te minimaliseren. De patiënt krijgt de juiste zorg op het juiste moment. Ook spreekt het medisch clustermanagement de taal van capaciteitsmanagement. Zij zijn goed aangehaakt”, zegt Consultant Marije Wouters die onder andere ook het Slingeland begeleidt.