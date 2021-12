Slingeland gestart met Virtual Fracture Care voor thuisherstel

Virtual Fracture Care wordt nu ook bij het Slingeland Ziekenhuis ingezet voor thuisherstel van relatief eenvoudig letsel. Denk daarbij aan een gebroken teen of spaarverwonding. Tot nu toe kwamen deze patiënten vaak standaard terug bij de polikliniek of gipskamer voor een controleafspraak.

Virtual Fracture Care, en de bijbehorende app voor thuis te herstellen, en oefenen, is ontwikkeld door het OLVG. De app is onder coördinatie van het Santeon-netwerk door meerdere ziekenhuizen in Nederland al met succes in gebruik genomen.

Thuisherstel met app

Patiënten die in aanmerking komen voor thuisherstel met behulp van de Virtual Fracture Care app worden tijdens hun bezoek aan de SEH uitgebreid geïnformeerd. In de app staan niet alleen informatie en intstructievideo’s over het letsel, maar ook oefeningen. Daarnaast ontvangen zij ook een patiëntenfolder met extra informatie over het letsel. Mochten er tijdens het thuisherstel en/of het gebruik van de app toch nog vragen de kop op steken, dan kunnen zij contact opnemen met de Breuklijn. Wanneer na contact blijkt dat het nodig is, dan wordt alsnog een controleafspraak gemaakt.

“Het voordeel van virtual fracture care is dat patiënten niet meer onnodig terug naar het ziekenhuis hoeven komen. Daarnaast verwachten wij dat patiënten met de oefeningen in app beter zullen herstellen, omdat deze instructies op elk moment beschikbaar zijn. De app begeleidt de patiënt als het ware door het herstelproces. Patiënten hebben zo meer inzicht en meer regie over hun behandeling en herstel”, vertellen Nicole Langhout (Arts Acute Zorg) en Nicole Camstra (Physician Assistant).

Het OLVG heeft onderzocht dat Virtual Fracture Care zorgt voor een afname van het aantal controleafspraken met meer dan 90 procent. Omdat ook het aantal huisartsenbezoeken niet toeneemt, is er geen sprake van verplaatsing van zorg.