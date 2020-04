Slingeland schaalt continue monitoring corona-patiënten op

Het Slingeland zet al langer sensor-technologie in voor continue monitoring van patiënten. De Gelderlander laat nu in een nieuwsbericht medewerkers Rick de Ree en Malou Peppelman van het ziekenhuis aan het woord over de inzet van de sensortechnologie specifiek voor patiënten met coronabesmetting.

Onvoorspelbaar verloop corona

“Corona is een nieuwe ziekte met een onvoorspelbaar verloop waar we nog niet veel over weten”, zegt Peppelman. Zij is programma-manager innovatie in het Doetinchemse ziekenhuis. “Iemand kan het ene moment goed en helder zijn, maar drie uur later al naar de intensive care moeten.”Een dergelijke snelle achteruitgang is niet ongewoon bij corona-patiënten.

Volgens Peppelman moet dit sneller geconstateerd en gestabiliseerd worden met sneller ingrijpen. Dat kan met de armband die het bedrijf Ascom levert. De band wordt bevestigd om de bovenarm van de patiënt. Een meet hartslag en ademhaling. Een sensor om de vinger houdt het zuurstofgehalte in het bloed in de gaten.

Tijdig ingrijpen nodig

Rick de Lee stelt tegenover De Gelderlander dat dit gehalte bij coronapatiënten zeer snel kan dalen, wat tijdig ingrijpen noodzakelijk maakt. “Met de sensoren zien we dat meteen gebeuren.” De Ree doet in het kader van zijn master geneeskunde onderzoek naar de werking van de armband in het Slingeland, voor zover bekend het enige ziekenhuis in Nederland dat met dit systeem werkt. Wel werkt het Radboudumc in Nijmegen met continue monitoring van mensen met een coronabesmetting. Dat werd deze week uitgebreid naar verdachte maar nog niet bevestigde gevallen.

De meetgegevens komen 24/7 binnen in een controlroom, waar medewerkers per minuut de gezondheidssituatie van een patiënt zien en veranderingen in waardes direct opmerken. De eerste banden zijn vorige week woensdag ingezet bij vier mensen om te kijken of de meettechnologie werkt.

Nu dit klopt, wil het Slingeland snel opschalen en de band inzetten bij veel meer patiënten. tegelijkertijd worden zo gegevens over coronabesmettingen verzameld om het ziekteverloop bij corona op de langere termijn in beeld te krijgen en een behandeling te kunnen ontwikkelen.

In Doetinchem liggen momenteel 30-40 mensen met corona of een verdenking van de ziekte, vooral nog van buiten de regio. In de Achterhoek zelf zijn nog relatief weinig coronabesmettingen bekend.

Voordelen continue monitoring

Net als bij de continue monitoring in het Radboudumc is een bijkomend voordeel van de armband dat medewerkers minder vaak naar de patiënt toe hoeven voor metingen. Zo wordt het infectierisico kleiner en worden de beperkt beschikbare beschermingsmiddelen efficiënter gebruikt.

Het Slingeland Ziekenhuis rolde in februari van dit jaar een nieuw communicatieplatform uit van Ascom waarmee patiëntdata vanaf één centrale plek kan monitoren. Dit was de volgende stap in het Sensing Clinic project voor het verbeteren van de zorg met behulp van sensortechnologie. In het kader van het Sensing Clinic Project is Slingeland enkele jaren geleden gestart met sensortechnologie innovatie. Sensoren monitoren vitale lichaamsfuncties van patiënten, zoals bloeddruk, hartritme en ademhaling.